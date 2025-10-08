Publicidad
Sociedad > Ciberseguridad

Alerta por estafa virtual con falsos enlaces de cancelar suscripción

Expertos en ciberseguridad advierten sobre correos que usan links falsos para robar datos personales y bancarios o instalar malware, y recomiendan extremar precauciones al gestionar el correo electrónico.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Los delincuentes diseñan correos electrónicos con apariencia auténtica. Foto: Gentileza.

Especialistas en ciberseguridad y empresas del sector, como DNSFilter, han emitido una alerta sobre la circulación de una nueva modalidad de estafa virtual que se propaga a través del correo electrónico. Esta técnica se vale de enlaces falsos de “cancelar suscripción” ubicados comúnmente al final de correos promocionales para engañar a los usuarios y redirigirlos a sitios maliciosos.

Al hacer clic en estos enlaces fraudulentos, las víctimas son dirigidas a páginas falsas que imitan sitios legítimos con el propósito de sustraer contraseñas, obtener datos bancarios o instalar software malicioso (malware) en sus dispositivos sin que lo noten.

Los delincuentes diseñan correos electrónicos con apariencia auténtica, utilizando logos, estilos y nombres muy similares a los de empresas reales. Ante la molestia que genera el spam, muchos usuarios presionan el botón de “cancelar suscripción” sin sospechar el riesgo, lo que los expone a ser víctimas de estos ataques.

Según datos de DNSFilter, aproximadamente uno de cada 644 clics en estos enlaces conduce a sitios considerados peligrosos. Los objetivos principales de esta estafa son el robo de información personal y bancaria, así como la instalación de malware que puede comprometer aún más la seguridad del usuario.

El aumento de la saturación digital ha llevado a que muchos usuarios busquen reducir el spam a través de estos enlaces, lo que ha sido aprovechado por los ciberdelincuentes mediante técnicas avanzadas de ingeniería social para perfeccionar esta forma de ataque.

Frente a este panorama, los especialistas recomiendan extremar las precauciones al gestionar el correo electrónico y no hacer clic en enlaces sospechosos, incluso si aparentan ser herramientas legítimas para cancelar suscripciones. La clave para evitar caer en estas trampas sigue siendo la cautela del usuario.

