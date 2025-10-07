La Fiscalía Electoral dictaminó este martes que Karen Reihardt es la candidata legítima para encabezar la boleta de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la disputa interna que enfrenta el espacio tras la renuncia de José Luis Espert.

El pronunciamiento fue emitido tras una consulta del titular del Juzgado Federal N°1 con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, quien deberá tomar la decisión final sobre cómo quedará conformada la lista que participará en las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

La controversia se originó luego de que LLA solicitara formalmente ante la Justicia el reemplazo de Espert por Diego Santilli, actualmente tercero en la lista, y la reimpresión de las boletas electorales. Sin embargo, el dictamen de la fiscalía se opuso a ese pedido y respaldó la continuidad de Reihardt como primera candidata en la boleta bonaerense.

El escrito oficial también generó un debate por el alto costo y la falta de tiempo para reimprimir la totalidad de las boletas, dado que el proceso implicaría un gasto estimado de 15 mil millones de pesos y requeriría una nueva audiencia con la presencia de los apoderados de todas las listas que compiten en la provincia.

A solo tres semanas de las elecciones, distintos espacios políticos expresaron su rechazo a la posibilidad de reeditar la Boleta Única de Papel, advirtiendo que los plazos y recursos disponibles no serían suficientes para concretar la modificación.

Con el dictamen fiscal, el escenario electoral bonaerense de La Libertad Avanza sigue abierto, aunque la balanza se inclina hacia la continuidad de Karen Reihardt como la referente que encabezará la propuesta libertaria en el principal distrito electoral del país.