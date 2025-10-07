La política nacional se hace eco de un evento que generó una fuerte incertidumbre en la comunidad de Calingasta: el aterrizaje de un avión bimotor norteamericano, ocurrido el martes 30 de septiembre de 2025, en la zona de la Pampa del Leoncito, Barreal. Ante la falta de precisiones oficiales sobre el operativo, los diputados nacionales por San Juan, Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica, firmaron un "Proyecto de Resolución" que solicita al Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos que correspondan, información exhaustiva sobre lo ocurrido.

El Proyecto de Resolución se fundamenta en que el aterrizaje se produjo en las inmediaciones del Radiotelescopio Chino-Argentino (CART), el cual, según el documento, "representa un punto de tensión de los intereses geopolíticos de China y de los Estados Unidos".

Entre las principales inquietudes planteadas por los legisladores peronistas se encuentran el objetivo de la visita, autorización y conocimiento previo, organismos intervinientes, naturaleza de la misión y el cumplimiento de protocolos.

El foco de la preocupación radica en la proximidad del aterrizaje al CART, uno de los proyectos científicos más ambiciosos de San Juan, que surgió en 2011 y hoy cuenta con la colaboración de cuatro instituciones: el Conicet, la UNSJ, el Gobierno de San Juan y el Observatorio Astronómico Nacional de la Academia de Ciencias de China (CAS-NAOC). Este radiotelescopio tiene como objetivo construir una antena de 40 metros para radioastronomía.

Otros puntos solicitados buscan conocer las características técnicas de la aeronave (tipo, matrícula, tripulación, equipamiento), las medidas de seguridad y control adoptadas por el Estado argentino, si se estableció contacto oficial con autoridades, y si se notificó a la Provincia de San Juan y a las autoridades municipales de Calingasta sobre este operativo.

Aunque trascendió oficialmente que la nave pertenecía a una delegación vinculada a la Embajada de Estados Unidos y que la división Aeronáutica provincial había sido notificada previamente, los legisladores insisten en que "no hay precisiones sobre este arribo", dejando abierta la posibilidad de que se haya tratado de una visita preparatoria del propio embajador, o de que se haya visitado la Estación Astronómica Carlos Ulrico Cesco (UNSJ) o el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) del Conicet. El proyecto busca que el Poder Ejecutivo ponga fin a las especulaciones y brinde claridad sobre la operación de la aeronave en territorio sanjuanino.