La Oficina del Presidente informó este martes que el Gobierno Nacional cumplirá con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de una causa por delitos federales.

Según el comunicado, el Presidente instruyó a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete a "instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios" para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto en la ley.

Publicidad

Machado está acusado en territorio estadounidense de participar en maniobras vinculadas con el lavado de activos y el narcotráfico, dentro de una investigación más amplia sobre delitos financieros y crimen organizado.

En el texto oficial, la Casa Rosada remarcó que la República Argentina "ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional".

Publicidad

La extradición de Machado, un empresario argentino con causas abiertas en Estados Unidos, se enmarca en un proceso judicial que lleva varios años y que ahora quedó habilitado a ejecutarse tras el pronunciamiento de la Corte Suprema.

Fred Machado admitió entregarle a José Luis Espert más de u$s200.000 y calificó de error negarlo

Publicidad

Fred Machado habló por primera vez y apuntó directamente contra el diputado José Luis Espert. El empresario argentino, investigado por estafas millonarias y por importar cocaína a Estados Unidos, afirmó que lo ayudó económicamente en sus inicios y que el liberal lo negó cuando estalló el escándalo. “El error de Espert fue negarme”, dijo.

Machado reveló que firmó un contrato con José Luis Espert en 2019 por más de u$s200.000. “Lo hice por lástima, no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo noble, con una causa honesta”, explicó.

El empresario aclaró que su apoyo a Espert no fue millonario ni oculto, sino puntual: un contrato, logística y algunos gastos. Según Machado, Espert utilizó aviones y vehículos suyos durante la campaña de 2019. Tras la difusión del caso, lamentó que el diputado negara cualquier vínculo y habla de traición. “Hay fotos, hay testigos. Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado. Pero prefirió negarlo”, afirmó.

Machado recordó los primeros encuentros con Espert, cuando el diputado presentaba su primer libro. El empresario dice que lo ayudó por lástima, confiando en una causa “honesta” y en un joven político que parecía comprometido.

Fuente: Ámbito