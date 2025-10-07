La Policía, a través del programa San Juan Te Busca, confirmó este martes 7 de octubre el hallazgo de Fabián Alejandro Jesús Silva, de 25 años, y Tiara Nicole Ortega, de 17, quienes habían sido reportados como desaparecidos en distintos puntos de la provincia.

Según el informe oficial, Silva había sido visto por última vez el 28 de septiembre de 2025, mientras que Ortega había desaparecido el 1 de octubre de 2025. Ambos fueron encontrados el 7 de octubre, tras los operativos de búsqueda coordinados por el programa provincial junto a la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

El programa comunicó la noticia a través de sus canales oficiales, destacando el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad y la colaboración ciudadana en el proceso de localización.

San Juan Te Busca depende del Ministerio Público Fiscal y trabaja en la búsqueda y localización de personas extraviadas en toda la provincia. Las autoridades recordaron que ante cualquier caso similar, los ciudadanos pueden comunicarse al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.