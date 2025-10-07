El diputado nacional José Luis Espert fue imputado por lavado de dinero en una causa iniciada a partir de una denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois. La investigación fue promovida por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, y se centra en el origen de una transferencia de 200 mil dólares recibida por el economista en 2020.

El dinero provendría del empresario Federico “Fred” Machado, quien será extraditado a Estados Unidos por decisión de la Corte Suprema de Justicia, para ser juzgado por cargos de narcotráfico, lavado de activos y fraude.

Según la denuncia, la transferencia a Espert figura en los registros del Bank of America, incorporados en un expediente judicial del Distrito Este de Texas. Esos documentos coincidirían con los presentados por Grabois ante la Justicia Federal argentina, donde se señala la posible existencia de operaciones financieras vinculadas a una red internacional de lavado de dinero.

En el material aportado a la causa, se incluye un documento que menciona a Espert junto a la cifra de 200 mil dólares, dentro de lo que el denunciante describió como un “libro contable secreto” de Machado. También se menciona un código, N28FM, que corresponde al avión privado que el empresario habría puesto a disposición del diputado durante su campaña presidencial de 2019.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición de Fred Machado hacia Estados Unidos, tras rechazar los recursos presentados por su defensa. El empresario reconoció haber financiado actividades de Espert en 2019, aunque la relación entre ambos será analizada en el marco del proceso judicial iniciado en San Isidro.

El expediente argentino investiga si el dinero recibido por el legislador tiene vinculación con maniobras de lavado y si existieron otros movimientos financieros relacionados.