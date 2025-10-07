El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue uno de los disertantes destacados del Energía Summit 2025, un encuentro organizado por el multimedia El Observador dirigido por el periodista Luis Majul bajo el lema “Revolución energética: del petróleo y GNL a las soluciones para la era digital”.

El evento, que se desarrolló en el Hotel Hilton de Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunió a referentes del sector energético, tecnológico y político para analizar los desafíos y oportunidades que plantea la transición hacia nuevas fuentes de energía.

Invitado especialmente por los organizadores, Orrego integró el panel dedicado al rol de los minerales críticos, en particular el cobre, dentro del proceso de transformación energética mundial. En su exposición, el mandatario sanjuanino resaltó que San Juan es una de las provincias con mayor potencial para el desarrollo de este recurso estratégico, esencial para la producción de energías limpias, la electromovilidad y la infraestructura digital.

Durante su intervención, el gobernador subrayó la necesidad de coordinar esfuerzos entre el gobierno nacional, las provincias y el sector privado para concretar los proyectos mineros en marcha y los que están en etapa de planificación. En ese sentido, destacó la importancia de avanzar en la reglamentación de la Ley de Glaciares y en la planificación de infraestructura estratégica, con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible y responsable de la minería del cobre.

“El futuro del cobre es el futuro de la energía limpia. San Juan está preparada para ser protagonista, pero necesitamos una mirada compartida y decisiones coordinadas para que los proyectos avancen”, afirmó Orrego ante un auditorio integrado por empresarios, especialistas y funcionarios del ámbito energético.