Publicidad
Publicidad

Salud y Bienestar > Efeméride

Día del Pelado: origen de la fecha que se conmemora este 7 de octubre

Cada 7 de octubre se celebra el Día Internacional del Calvo para reconocer y visibilizar a quienes perdieron su cabello o eligen lucirlo sin pelo, además de promover el cuidado del cuero cabelludo.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Esta jornada también invita a reflexionar sobre la percepción social que ha cambiado con el tiempo respecto a la calvicie. Foto: Gentileza

El 7 de octubre se conmemora el Día Internacional del Calvo, una fecha que, aunque de origen incierto, busca reconocer a quienes han perdido su cabello por diversas razones, así como a quienes eligen llevar la cabeza rapada voluntariamente. Esta jornada también invita a reflexionar sobre la percepción social que ha cambiado con el tiempo respecto a la calvicie.

Inicialmente asociada a la vejez o vista como una rareza, la calvicie ha adquirido nuevos significados, llegando en ocasiones a convertirse en un símbolo de moda tanto para hombres como para mujeres. El Día del Calvo, o Día de los "Pelados", no solo reivindica esta estética sino que también promueve la importancia de cuidar el cuero cabelludo, que queda expuesto y requiere protección especial.

Publicidad

Cuidados esenciales

La piel que cubre la cabeza sin cabello es vulnerable a la deshidratación y a problemas como la caspa o la descamación. Por ello, es fundamental mantenerla hidratada con productos libres de alcohol y protegerla del sol con bloqueador o mediante el uso de gorra, sombrero o pañuelo, para evitar daños y mantener su salud.

Efemérides del 7 de octubre

Además del Día del Pelado, el 7 de octubre recuerda acontecimientos históricos y nacimientos de figuras destacadas:

Publicidad
  • 1849: Fallece el escritor estadounidense Edgar Allan Poe.
  • 1885: Nace el físico y Premio Nobel Niels Bohr.
  • 1875: Se aprueba la Ley de Telégrafos en Argentina.
  • 1939: Nace el actor y humorista argentino Enrique Pinti.
  • 1952: Nace Vladímir Putin, presidente de Rusia.
  • 1959: La Unión Soviética lanza la nave Luna 3, que fotografió el lado oscuro de la Luna.
  • 1968: Nace Thom Yorke, líder de Radiohead.
  • 1975: Nace el boxeador argentino Omar Narváez.
  • 1995: Diego Maradona regresa a jugar en Boca Juniors tras 13 años.
  • 2010: Mario Vargas Llosa recibe el Premio Nobel de Literatura.
  • 2023: Hamas ataca Israel en un festival musical en Reim, con más de 360 víctimas fatales y decenas de secuestrados, desencadenando un conflicto bélico en Medio Oriente.
  • El 7 de octubre también celebra el Día de Nuestra Señora del Rosario, una fecha religiosa importante para muchos.
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS