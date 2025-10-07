El 7 de octubre se conmemora el Día Internacional del Calvo, una fecha que, aunque de origen incierto, busca reconocer a quienes han perdido su cabello por diversas razones, así como a quienes eligen llevar la cabeza rapada voluntariamente. Esta jornada también invita a reflexionar sobre la percepción social que ha cambiado con el tiempo respecto a la calvicie.

Inicialmente asociada a la vejez o vista como una rareza, la calvicie ha adquirido nuevos significados, llegando en ocasiones a convertirse en un símbolo de moda tanto para hombres como para mujeres. El Día del Calvo, o Día de los "Pelados", no solo reivindica esta estética sino que también promueve la importancia de cuidar el cuero cabelludo, que queda expuesto y requiere protección especial.

Cuidados esenciales

La piel que cubre la cabeza sin cabello es vulnerable a la deshidratación y a problemas como la caspa o la descamación. Por ello, es fundamental mantenerla hidratada con productos libres de alcohol y protegerla del sol con bloqueador o mediante el uso de gorra, sombrero o pañuelo, para evitar daños y mantener su salud.

Efemérides del 7 de octubre

Además del Día del Pelado, el 7 de octubre recuerda acontecimientos históricos y nacimientos de figuras destacadas:

