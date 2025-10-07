Salud y Bienestar > Efeméride
Día del Pelado: origen de la fecha que se conmemora este 7 de octubre
POR REDACCIÓN
El 7 de octubre se conmemora el Día Internacional del Calvo, una fecha que, aunque de origen incierto, busca reconocer a quienes han perdido su cabello por diversas razones, así como a quienes eligen llevar la cabeza rapada voluntariamente. Esta jornada también invita a reflexionar sobre la percepción social que ha cambiado con el tiempo respecto a la calvicie.
Inicialmente asociada a la vejez o vista como una rareza, la calvicie ha adquirido nuevos significados, llegando en ocasiones a convertirse en un símbolo de moda tanto para hombres como para mujeres. El Día del Calvo, o Día de los "Pelados", no solo reivindica esta estética sino que también promueve la importancia de cuidar el cuero cabelludo, que queda expuesto y requiere protección especial.
Cuidados esenciales
La piel que cubre la cabeza sin cabello es vulnerable a la deshidratación y a problemas como la caspa o la descamación. Por ello, es fundamental mantenerla hidratada con productos libres de alcohol y protegerla del sol con bloqueador o mediante el uso de gorra, sombrero o pañuelo, para evitar daños y mantener su salud.
Efemérides del 7 de octubre
Además del Día del Pelado, el 7 de octubre recuerda acontecimientos históricos y nacimientos de figuras destacadas:
- 1849: Fallece el escritor estadounidense Edgar Allan Poe.
- 1885: Nace el físico y Premio Nobel Niels Bohr.
- 1875: Se aprueba la Ley de Telégrafos en Argentina.
- 1939: Nace el actor y humorista argentino Enrique Pinti.
- 1952: Nace Vladímir Putin, presidente de Rusia.
- 1959: La Unión Soviética lanza la nave Luna 3, que fotografió el lado oscuro de la Luna.
- 1968: Nace Thom Yorke, líder de Radiohead.
- 1975: Nace el boxeador argentino Omar Narváez.
- 1995: Diego Maradona regresa a jugar en Boca Juniors tras 13 años.
- 2010: Mario Vargas Llosa recibe el Premio Nobel de Literatura.
- 2023: Hamas ataca Israel en un festival musical en Reim, con más de 360 víctimas fatales y decenas de secuestrados, desencadenando un conflicto bélico en Medio Oriente.
- El 7 de octubre también celebra el Día de Nuestra Señora del Rosario, una fecha religiosa importante para muchos.
La renuncia de José Luis Espert y la solicitud de Diego Santilli como reemplazo en la lista de La Libertad Avanza impulsaron a la Junta Electoral a activar un procedimiento de urgencia. Se revisan costos, logística y plazos para garantizar la provisión de boletas únicas papel antes de las elecciones del 26 de octubre.