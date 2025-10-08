Un terrible acontecimiento se registró esta tarde del martes, cuando una mujer de 80 años murió dentro de un taxi mientras era trasladada de urgencia a un sanatorio en Capital. El hecho ocurrió alrededor de las 18:10 en la zona del Conector Sur y el anillo externo de Circunvalación, justo debajo del puente, donde el vehículo detuvo su marcha al advertir el conductor que la pasajera había perdido el conocimiento.

La víctima fue identificada como Emilia Angelina Pons, de 80 años, quien viajaba junto a su hermana Rosa Pons en un taxi Renault Logan conducido por Jorge Núñez. Según el testimonio de la acompañante ante los efectivos de la Comisaría 28°, Emilia había estado internada recientemente en el Sanatorio Santa Clara por un cuadro de hipertensión, hemorragia digestiva y anemia, y había recibido el alta médica el domingo.

Durante la tarde de este martes, al notar que Emilia volvió a descompensarse, ambas decidieron regresar al sanatorio en un taxi. Sin embargo, en pleno trayecto la mujer dejó de mostrar signos vitales, por lo que el chofer detuvo el auto y dio aviso inmediato al 911.

Al lugar acudieron policías, personal de la División Policía Científica y la médica legista Dra. Belén Opaso, quien constató el deceso. Tras examinar el cuerpo, indicó que la víctima no presentaba lesiones visibles ni signos de violencia, por lo que las primeras pericias apuntan a una muerte natural.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente, que permitirá confirmar la causa del fallecimiento. En la investigación intervienen el fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano, de la UFI Delitos Especiales.