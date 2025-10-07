El rugido de los motores volverá a escucharse en el autódromo Eduardo “El Zonda” Copello de San Juan. Este fin de semana (10, 11 y 12 de octubre) el mítico trazado enclavado entre las montañas sanjuaninas volverá a ser escenario de competencia con la novena fecha del TC 2000 y el séptimo capítulo del Zonal Cuyano de Automovilismo, marcando así el esperado regreso de la actividad al circuito después de seis años.

El último antecedente había sido el 15 de septiembre de 2019, cuando el entonces Súper TC 2000 disputó su final con la victoria de Matías Milla (Renault). En tanto, el Zonal Cuyano no corría allí desde el 24 de septiembre de 2017, lo que potencia la expectativa en el ambiente automovilístico local.

Además, la fecha coincide con una celebración especial: el 58° aniversario del autódromo, inaugurado el 8 de octubre de 1967. Para rendir homenaje, el piloto Henry Martín, quien reside actualmente en España, visitará la provincia y girará con el histórico Ford Escort #58 del equipo YPF Ford Motorsport de Berta, un número cargado de simbolismo para la ocasión.

San Juan, protagonista en el Zonal Cuyano

La competencia contará con una nutrida representación sanjuanina: 25 pilotos locales serán de la partida en las cuatro categorías del Zonal Cuyano. Si bien el TC 2000 no tendrá corredores provinciales, el entusiasmo por el regreso del automovilismo al Zonda ya se vive entre los equipos y fanáticos.

Clase 2:

Facundo Della Motta (Toyota Etios), Fabrizio Benedetti (Renault Clio), Facundo Leánez (Toyota Etios) y Gerardo Reina (Fiat Punto).

Turismo Pista 1.4:

Nicolás Peralta, Gonzalo Martínez, Pedro Gómez Vila, Gabriel Moyano y Sergio Naccarato (todos con Fiat 1 o 147).

TC Cuyano:

Franco Benedetti (Chevrolet), Ernesto Vidal (Ford Falcon), Enzo Bianchi (Chevrolet), Juan Romera y Carlos Rojo (Torino).

Promocional Fiat:

Mauricio Martos, Federico Álvarez, Javier Flores, Gonzalo Oropel, Emanuel Espósito, Nicolás Flores, Juan Sebastián Pérez, Pablo Pelegrina, Fernando Vacca, Maximiliano Juan y Eduardo Rached, todos con modelos Fiat 128 o 147.

Entradas y acceso

Las entradas ya se encuentran a la venta en el sitio entradauno.com. Los valores son:

Boxes: $55.000

Tribuna curva JM Traverso: $40.000

General (cerro): $25.000

Los menores de 12 años no abonan, y las entradas son válidas para ambos días del evento. Cabe destacar que el estacionamiento no está incluido en el ticket.