Tras el dictamen de la Fiscalía Electoral que la reconoció como candidata legítima para encabezar la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, el nombre de Karen Reichardt volvió a ocupar la escena pública. Exmodelo, actriz y conductora, Reichardt fue un ícono sexual de la televisión de los años 90, y hoy busca consolidarse como una nueva figura política dentro del espacio libertario.

El rumor sobre su incorporación a la política comenzó hace algunos meses, cuando trascendió que podría ocupar un lugar destacado en la lista encabezada originalmente por José Luis Espert. Ahora, con el aval de la Justicia, su protagonismo dentro de LLA se fortalece, en medio de la interna que enfrenta el espacio por el armado electoral bonaerense.

Una vida entre los medios y las pasiones personales

Karen Reichardt saltó a la fama como una de las “chicas cola less” y participó en recordados ciclos televisivos como Peor es nada y Brigada Cola. Su carisma y desenfado la convirtieron en una figura habitual de la pantalla chica, y más tarde incursionó en el teatro y el cine con obras y películas picarescas.

Lejos de los escándalos mediáticos, Reichardt construyó una carrera diversa. En los últimos años se reinventó como conductora y productora, con una fuerte impronta social. Actualmente está al frente del programa “Amores Perros”, que se emite por la Televisión Pública, donde promueve el buen trato animal y la adopción responsable.

Fanática de River Plate, también fue pionera en combinar su pasión por el fútbol y el periodismo en el programa Fanáticas, donde un grupo de mujeres analizaba el torneo local. “Los desafíos siempre me gustaron. Cuando hice Fanáticas parecía imposible que las mujeres hablaran de fútbol, pero el programa duró siete años”, recordó alguna vez.

Compromiso y nuevo perfil

Con el correr de los años, Reichardt se alejó del mundo del espectáculo y consolidó una imagen más comprometida con causas sociales y políticas. En sus redes, expresa admiración por el presidente Javier Milei y otros referentes de La Libertad Avanza, además de compartir mensajes centrados en las elecciones de medio término y el futuro del espacio libertario en Buenos Aires.

Madre de dos hijos, Martina y Juan Marcos, evita exponer su vida familiar en redes sociales. “A mi exmarido no le gusta que los muestre y a ellos tampoco les copa aparecer. Mi hijo varón, a veces, cuando vamos a la cancha, se saca una foto conmigo y la subo”, explicó en una entrevista.

De ícono televisivo a potencial diputada, Karen Reichardt representa una de las caras más mediáticas del proyecto político libertario en la provincia. Su figura combina notoriedad pública, discurso moderado y afinidad con las causas que promueve el oficialismo nacional, en un contexto donde la política busca nuevos rostros para conectar con el electorado.