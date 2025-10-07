País > Acceso a tratamientos
PAMI amplía la lista de medicamentos gratuitos para jubilados
POR REDACCIÓN
El PAMI anunció una ampliación en el listado de medicamentos gratuitos disponibles para sus afiliados jubilados, lo que representa un alivio económico para miles de personas en Argentina.
Esta iniciativa busca facilitar el acceso a tratamientos esenciales sin que los jubilados deban afrontar gastos adicionales, fortaleciendo el compromiso del programa con la salud pública y el bienestar de los adultos mayores.
Si bien no se detallaron todos los fármacos incorporados, desde el PAMI aseguraron que la medida beneficia a tratamientos frecuentes y enfermedades crónicas, priorizando la prevención y el cuidado integral.
Con esta actualización, se espera un impacto positivo en la calidad de vida de los jubilados, quienes podrán continuar sus tratamientos sin interrupciones ni preocupaciones económicas.
En octubre, el listado de remedios con cobertura al 100% es el siguiente:
- Tratamiento para la diabetes
- Medicamentos oncológicos
- Medicamentos oncohematológicos
- Tratamiento de la hemofilia
- Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
- Medicamentos para trasplantes
- Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
- Medicamentos para la artritis reumatoidea
- Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos
- Medicamentos para la osteoartritis
- Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo