El PAMI anunció una ampliación en el listado de medicamentos gratuitos disponibles para sus afiliados jubilados, lo que representa un alivio económico para miles de personas en Argentina.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a tratamientos esenciales sin que los jubilados deban afrontar gastos adicionales, fortaleciendo el compromiso del programa con la salud pública y el bienestar de los adultos mayores.

Si bien no se detallaron todos los fármacos incorporados, desde el PAMI aseguraron que la medida beneficia a tratamientos frecuentes y enfermedades crónicas, priorizando la prevención y el cuidado integral.

Con esta actualización, se espera un impacto positivo en la calidad de vida de los jubilados, quienes podrán continuar sus tratamientos sin interrupciones ni preocupaciones económicas.

En octubre, el listado de remedios con cobertura al 100% es el siguiente: