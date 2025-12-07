Franco Colapinto cerró su temporada en la Fórmula 1 con un resultado adverso en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde finalizó en el último lugar. El piloto argentino volvió a padecer la falta de rendimiento del Alpine A525, que no logró sostener ritmo competitivo durante la carrera. En tanto que, Lando Norris se consagró campeón de la categoría por primera vez al terminar tercero.

Desde las primeras vueltas, Colapinto quedó relegado en el fondo de la grilla. El A525 mostró nuevamente las limitaciones que caracterizaron al equipo durante toda la temporada. Tanto él como Pierre Gasly se mantuvieron lejos de la lucha por los puntos y fueron superados con facilidad por los rivales que contaban con neumáticos más frescos. Gasly recibió una penalidad de cinco segundos y terminó 19°, mientras que el argentino cerró 20°.

Colapinto realizó dos detenciones en boxes, incluida una parada temprana para montar neumáticos duros. Sin embargo, las estrategias alternativas no generaron cambios significativos en su posición. La degradación, el ritmo general del monoplaza y la falta de velocidad en los sectores clave limitaron cualquier posibilidad de avance.

Mientras la definición del campeonato se resolvía en la parte alta, con Max Verstappen ganando la carrera y Norris asegurando el podio que necesitaba para coronarse, Colapinto mantuvo un paso constante pero sin herramientas para escalar. A lo largo de la competencia, el argentino llegó a correr a seis segundos de su compañero, sin oportunidades de acercarse al pelotón intermedio.

La situación del equipo quedó reflejada en el cierre del campeonato de constructores, donde Alpine terminó en el último lugar. La escudería no logró revertir los problemas de rendimiento ni encontrar soluciones que les permitieran competir en igualdad de condiciones con el resto de la parrilla.

Con la bandera a cuadros, Colapinto completó su última carrera del año en el puesto 20. En contraste con la definición del título en la punta, la jornada volvió a exhibir las dificultades de Alpine y dejó al piloto argentino con un cierre de temporada complejo, marcado por un monoplaza que no respondió durante la mayor parte del calendario.