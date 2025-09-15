Carlos Gordillo, creador de Gadiel Esencias, impulsó un emprendimiento sanjuanino dedicado a elaborar aceites esenciales, aromatizantes, bálsamos y productos naturales con un destilador. En una nueva sección de Yo Emprendo, en el programa Yo Te Invito de HUARPE TV, transmitido por TDA 19.2 y la plataforma de Kick, el invitado contó que el emprendimiento comenzó cuando decidió vender su vehículo apostando a fabricar en San Juan esencias puras y artículos de cuidado personal sin químicos. Con dos años de actividad, su propuesta combina técnicas artesanales, compromiso ambiental y comercialización directa en ferias, locales y redes sociales, acercando al público opciones auténticas para perfumar ambientes, cuidar la piel y fortalecer la salud de manera natural.

La producción de Gadiel Esencias nace de un proceso que inicia en un destilador que convierte el vapor en aceites y agua floral, conservando el principio activo de cada planta. Además, Gordillo explicó que estos métodos tradicionales mantienen las propiedades originales, a diferencia de las imitaciones industriales.

Entre los artículos ofrecidos se destacan cremas regenerativas, champú artesanal, pasta dental natural, tés orgánicos y aromatizantes para telas o espacios. Cada envase es pequeño para garantizar frescura, ya que no se añaden conservantes.

El emprendimiento también está dedicado en el deshidratado de frutas y verduras de estación, buscando promover el consumo responsable y reducir el uso de productos importados. También, el sanjuanino emprendedor expresó que su familia participa en cada paso, probando fórmulas, ajustando mezclas y analizando resultados antes de que salgan al mercado.

Con respecto a la venta de los aceites, Gordillo expresó que, tanto él como su equipo venden en un showroom de calle Lavalle Sur, en ferias y mediante entregas a domicilio. Además, utilizan Instagram (@gadielesencias) para informar novedades y ofrecer contacto directo con los clientes.

Por último, el fundador destacó que la meta de Gadiel Esencias es envasar naturaleza para devolver a las personas el uso de recursos puros. En base a que su propuesta busca despertar conciencia sobre el valor de lo auténtico en el cuidado personal y en la vida cotidiana de las personas.