El sábado 20 de septiembre se llevará a cabo la primera edición de “Primavera Científica”, un ciclo de charlas y actividades orientadas a la divulgación de las ciencias naturales en entornos naturales. El evento, destinado a todo público, tendrá lugar en el complejo ”Las Tumanas Extremo”, ubicado en el departamento de Valle Fértil, desde las 9 de la mañana.

La jornada comenzará con un recorrido guiado por senderos que atraviesan bosques nativos y quebradas. Juan, biólogo especializado, acompañará a los participantes durante la travesía, brindando información detallada sobre la flora, fauna y hongos autóctonos de la región.

Al mediodía, en la zona conocida como los pozones del Río Las Tumanas, se desarrollará una charla a cargo de Sofía, creadora de Verdesierto, iniciativa dedicada al senderismo geológico. La exposición abordará los procesos geológicos que dieron forma a las sierras de Valle Fértil, así como la composición mineralógica del área.

Por la noche, la actividad continuará con una sesión de astroturismo dirigida por Martín, fundador de Astroterra. Durante esta parte del evento, se identificarán planetas y astros visibles en el cielo nocturno, complementando la observación con relatos sobre mitos y leyendas locales asociados a la astronomía.

El acceso al evento incluye acampe gratuito en el predio de Las Tumanas Extremo, diente libre de pizza para la merienda y seguro personal contra accidentes. Adicionalmente, el complejo ofrece opciones de alojamiento en cabañas y hostel, así como servicio de comedor con comidas caseras, bebidas y productos regionales.

Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con Pablo al número 2644547178.