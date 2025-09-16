Champions League: hora y cómo ver Tottenham vs. Villarreal

La espera terminó para dos de los equipos más esperados de Europa. El Tottenham de Inglaterra y el Villarreal de España se enfrentan este martes en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la primera jornada de la Champions League. Ambos equipos, sedientos de gloria en el máximo torneo continental, se medirán en el imponente Tottenham Hotspur Stadium en un choque que marca su retorno a la competencia.

Los Spurs regresan a la Champions tras una ausencia de dos temporadas, con la moral alta después de haberse consagrado campeones de la Europa League la campaña pasada. En su última participación, el equipo llegó a la final en la temporada 2018/19, donde cayó ante el Liverpool. Por su parte, el Villarreal, conocido como el "Submarino Amarillo", tiene un historial destacado en el torneo, habiendo alcanzado las semifinales en dos ocasiones.

Un choque sin antecedentes oficiales

Curiosamente, a pesar de su historial en competencias europeas, este será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes. El único antecedente que se registra es un amistoso disputado en 2010, que terminó con una victoria del Villarreal por 4-1. Esta falta de encuentros previos añade un elemento de incertidumbre al partido, ya que ambos equipos deberán descifrar el estilo de juego del rival en tiempo real.

El Tottenham llega al encuentro con la confianza de una victoria contundente en la Premier League, donde derrotó al West Ham por 3-0. En contraste, el Villarreal viene de una derrota en la liga española, al caer 0-2 frente al Atlético de Madrid. Este contraste en el rendimiento reciente de ambos equipos promete un partido con alta intensidad y con ambos equipos buscando imponer su ritmo.

El encuentro se disputará este martes 16 de septiembre a las 16:00 horas (Argentina) en el Tottenham Hotspur Stadium. El partido será transmitido en Argentina por ESPN, Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir el minuto a minuto del encuentro a través del sitio web de TyC Sports.