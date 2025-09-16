Cultura y Espectáculos > Cine
Falleció Robert Redford, símbolo de la era dorada de Hollywood
POR REDACCIÓN
El reconocido actor y director cinematográfico Robert Redford falleció a los 89 años en su residencia del estado de Utah, según confirmaron fuentes cercanas a su familia. La noticia, divulgada inicialmente por el diario The New York Times, fue corroborada por diversos medios internacionales.
Redford, considerado una de las figuras más emblemáticas de la industria cinematográfica, desarrolló una carrera que abarcó más de seis décadas. Su trayectoria incluyó interpretaciones memorables en filmes como "Dos hombres y un destino" (1969), "El golpe" (1973) -por la cual recibió su primera nominación al Oscar-, y "Todos los hombres del presidente" (1976), donde encarnó al periodista Bob Woodward.
Su labor tras las cámaras también obtuvo reconocimiento crítico. En 1981, recibió el premio Oscar a la Mejor Dirección por "Gente corriente", drama que también fue galardonado como Mejor Película. Esta cinta marcó un hito en su transición de actor a director consolidado.
Más allá de su trabajo cinematográfico, Redford dejó un legado perdurable a través del Festival de Cine de Sundance, iniciativa que fundó en 1978 para promover el cine independiente. El evento se convirtió en plataforma esencial para realizadores emergentes y en referente global para la producción audiovisual alternativa.
Nacido en Santa Mónica, California, en 1936, Redford inició su carrera artística en teatro y televisión durante la década de 1960 antes de consolidarse como icono cinematográfico. Su última aparición actoral se produjo en 2018 con "The Old Man & the Gun", tras lo cual anunció su retiro de la interpretación.
El 16 de septiembre de 1955 comenzó el levantamiento militar que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, forzando su exilio por 18 años. A 70 años de aquel quiebre institucional, se recuerdan los bombardeos a civiles, la proscripción política y el legado de inestabilidad que marcó a las décadas siguientes.
Un hombre de 24 años fue detenido en la madrugada de este lunes cuando intentaba robar cables en Empalme Maldonado, Palermo. El hecho fue detectado por una torre de vigilancia 360° del sistema de Trenes Argentinos y frustrado por la Policía Federal. Desde la empresa estatal advirtieron que el ladrón pudo haber muerto electrocutado si las vías hubieran estado energizadas.