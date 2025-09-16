El reconocido actor y director cinematográfico Robert Redford falleció a los 89 años en su residencia del estado de Utah, según confirmaron fuentes cercanas a su familia. La noticia, divulgada inicialmente por el diario The New York Times, fue corroborada por diversos medios internacionales.

Redford, considerado una de las figuras más emblemáticas de la industria cinematográfica, desarrolló una carrera que abarcó más de seis décadas. Su trayectoria incluyó interpretaciones memorables en filmes como "Dos hombres y un destino" (1969), "El golpe" (1973) -por la cual recibió su primera nominación al Oscar-, y "Todos los hombres del presidente" (1976), donde encarnó al periodista Bob Woodward.

Publicidad

Su labor tras las cámaras también obtuvo reconocimiento crítico. En 1981, recibió el premio Oscar a la Mejor Dirección por "Gente corriente", drama que también fue galardonado como Mejor Película. Esta cinta marcó un hito en su transición de actor a director consolidado.

Más allá de su trabajo cinematográfico, Redford dejó un legado perdurable a través del Festival de Cine de Sundance, iniciativa que fundó en 1978 para promover el cine independiente. El evento se convirtió en plataforma esencial para realizadores emergentes y en referente global para la producción audiovisual alternativa.

Publicidad

Nacido en Santa Mónica, California, en 1936, Redford inició su carrera artística en teatro y televisión durante la década de 1960 antes de consolidarse como icono cinematográfico. Su última aparición actoral se produjo en 2018 con "The Old Man & the Gun", tras lo cual anunció su retiro de la interpretación.