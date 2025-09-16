Este próximo jueves 18 de septiembre a las 18 horas, el Teatro Sarmiento de San Juan recibirá a Diego Topa con su espectáculo “TOPA, Es Tiempo de Jugar”, una propuesta familiar que llega a la provincia en el marco de su gira nacional y latinoamericana. Tras dos temporadas de éxito en la avenida Corrientes, la obra que conquistó a miles de familias inicia un recorrido que llevará la experiencia a distintas ciudades de Argentina y de América Latina.

El espectáculo, ganador del Premio Konex 2025 y reconocido con tres Premios Hugo y tres Premios Atina, combina música, teatro y fantasía en un viaje por distintas épocas. Con dinosaurios, el glamour de los años ‘70 y una mirada hacia el futuro, Topa y su elenco invitan a grandes y chicos a cantar, bailar y emocionarse. “La obra tiene un texto precioso, donde se va a viajar en el tiempo. Voy a ir a ver a los dinosaurios, me voy a los años 70, que ahí hacemos canciones de Palito Ortega, y después nos vamos al futuro a ver un poco lo que pasa con la inteligencia artificial”, explicó el artista en diálogo con DIARIO HUARPE.

La puesta cuenta con la dirección y co-creación de Emiliano Dionisi, coreografías de Gustavo Carrizo y la participación en escena de Ramiro Delgado y Marina Caracciolo. Para Topa, el objetivo es claro: “Cuando lo armamos con Emiliano pensamos un poco en unir a la familia, llevar un poco de aprendizaje, un poco de humor. Lo que yo genero para los más chiquititos es unir todos los ingredientes con producción, bailarines y actores, para que sea una historia divertida, con entretenimiento”.

El intérprete también reflexionó sobre la importancia de ofrecer propuestas en vivo en tiempos de pantallas: “La verdad que las pantallas son muy invasivas, y yo lo vivo como papá también. Hay que buscar un equilibrio, porque los chicos hoy tienen el mando en el dedo. Por eso es fundamental que las mamás, los papás o los abuelos elijan regalar un momento de apagar la pantalla y conectarse con un show”. En este sentido, adelantó que la obra incluye momentos de teatro negro sin dispositivos visuales: “Hay un momento en la parte de los dinosaurios donde apago completamente las pantallas y la gente lo agradece. Lo importante es el contenido, lo que estamos dando adelante”.

Topa, quien a lo largo de su carrera ha acompañado a distintas generaciones de niños y adolescentes, valora el vínculo que sigue generando con el público: “Vienen muchos adolescentes que crecieron conmigo y me dicen ‘sos mi infancia’. Eso me mata de amor, porque la infancia es una de las etapas más lindas del ser humano y cuando se conectan con eso, algo mágico pasa”.

Con entradas a la venta a través de entradasweb.com.ar, “TOPA, Es Tiempo de Jugar” se presenta en San Juan con plateas bajas desde $28.000 y pullman a $25.000. “Los invito para que puedan venir a disfrutar de un momento único en familia, cantando, bailando, emocionándose y riéndose por un viaje muy especial. La vamos a pasar increíble, generando un nuevo recuerdo para toda la familia. Así que los espero”, concluyó el artista.