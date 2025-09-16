Provinciales > Gran convocatoria
Emprendedora del Sol 2025: más de 400 mujeres participarán del certamen
POR REDACCIÓN
La segunda edición de la Emprendedora del Sol superó todas las expectativas al reunir 449 inscripciones de mujeres provenientes de los 19 departamentos de San Juan, lo que marca un incremento del 42% en comparación con la primera convocatoria. El dato confirma la instalación del certamen como un espacio de referencia para las sanjuaninas que buscan potenciar sus proyectos.
Entre los departamentos con mayor participación se destacan Capital, con 64 inscriptas; Rawson, con 63; Rivadavia, con 47; Chimbas, con 32; Pocito, con 25; y Santa Lucía, con 21. Como en la edición inaugural, se realizarán instancias departamentales para elegir a las representantes locales, y luego un jurado integrado por referentes del sector productivo definirá a la ganadora provincial.
El concurso, que forma parte de la Fiesta Nacional del Sol, tiene como objetivo reconocer, fortalecer y dar visibilidad a los proyectos liderados por mujeres, valorando su aporte a la economía, la innovación y el desarrollo social y productivo.
“Estamos orgullosos de la gran convocatoria que tuvo esta segunda edición porque refleja el compromiso, la creatividad y el talento que existe en cada rincón de nuestra provincia”, destacó Rocío Cárdenas, directora de Industria y Comercio. Y agregó: “Este certamen no solo busca premiar a las ganadoras, sino también acompañar a todas las participantes en un proceso de crecimiento, brindándoles herramientas, mentorías y espacios de visibilidad para que sus proyectos sigan desarrollándose”.
Las participantes accederán a aportes no reembolsables (ANR) para impulsar sus iniciativas: $2 millones para el primer puesto en cada municipio, $1,5 millones para el segundo, y $7 millones para la ganadora provincial. Además, contarán con capacitaciones, mentorías y espacios de difusión, instancias que buscan fortalecer no solo sus proyectos, sino también sus capacidades personales y empresariales.
El 16 de septiembre de 1955 comenzó el levantamiento militar que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, forzando su exilio por 18 años. A 70 años de aquel quiebre institucional, se recuerdan los bombardeos a civiles, la proscripción política y el legado de inestabilidad que marcó a las décadas siguientes.
Un hombre de 24 años fue detenido en la madrugada de este lunes cuando intentaba robar cables en Empalme Maldonado, Palermo. El hecho fue detectado por una torre de vigilancia 360° del sistema de Trenes Argentinos y frustrado por la Policía Federal. Desde la empresa estatal advirtieron que el ladrón pudo haber muerto electrocutado si las vías hubieran estado energizadas.