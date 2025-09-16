La segunda edición de la Emprendedora del Sol superó todas las expectativas al reunir 449 inscripciones de mujeres provenientes de los 19 departamentos de San Juan, lo que marca un incremento del 42% en comparación con la primera convocatoria. El dato confirma la instalación del certamen como un espacio de referencia para las sanjuaninas que buscan potenciar sus proyectos.

Entre los departamentos con mayor participación se destacan Capital, con 64 inscriptas; Rawson, con 63; Rivadavia, con 47; Chimbas, con 32; Pocito, con 25; y Santa Lucía, con 21. Como en la edición inaugural, se realizarán instancias departamentales para elegir a las representantes locales, y luego un jurado integrado por referentes del sector productivo definirá a la ganadora provincial.

El concurso, que forma parte de la Fiesta Nacional del Sol, tiene como objetivo reconocer, fortalecer y dar visibilidad a los proyectos liderados por mujeres, valorando su aporte a la economía, la innovación y el desarrollo social y productivo.

“Estamos orgullosos de la gran convocatoria que tuvo esta segunda edición porque refleja el compromiso, la creatividad y el talento que existe en cada rincón de nuestra provincia”, destacó Rocío Cárdenas, directora de Industria y Comercio. Y agregó: “Este certamen no solo busca premiar a las ganadoras, sino también acompañar a todas las participantes en un proceso de crecimiento, brindándoles herramientas, mentorías y espacios de visibilidad para que sus proyectos sigan desarrollándose”.

Las participantes accederán a aportes no reembolsables (ANR) para impulsar sus iniciativas: $2 millones para el primer puesto en cada municipio, $1,5 millones para el segundo, y $7 millones para la ganadora provincial. Además, contarán con capacitaciones, mentorías y espacios de difusión, instancias que buscan fortalecer no solo sus proyectos, sino también sus capacidades personales y empresariales.