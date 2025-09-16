El súper auto con el que Fernando Alonso sorprendió a todos en la calle

Las calles de Mónaco son el escenario ideal para que los pilotos de Fórmula 1 exhiban sus colecciones de superdeportivos, y Fernando Alonso no es la excepción. Acostumbrado a mostrar sus espectaculares Aston Martin, el piloto español ha causado revuelo en las redes sociales al ser visto al volante de un Ferrari, una marca con la que mantiene una relación que trasciende los circuitos.

La sorpresa no solo radica en la marca, sino en el modelo: un Ferrari 512 TR de principios de los años 90. Este "neoclásico" es una evolución del famoso Testarossa, cuya denominación ha vuelto a la actualidad con el lanzamiento del nuevo Ferrari 849. Aunque no es su primera incursión con coches de la marca italiana, el avistamiento de Alonso en un vehículo de esta época generó gran interés, ya que el asturiano suele inclinarse por modelos más modernos, como los Aston Martin Valkyrie y Valour.

Un viaje al pasado con potencia de élite

El 512 TR, lanzado en 1991, se destaca por su estilo renovado, una aerodinámica mejorada y un interior con cambios significativos respecto a su predecesor. Bajo el capó, conserva un motor V12 de cinco litros que entrega 428 caballos de potencia. Este vehículo de culto alcanzaba una velocidad máxima de 314 km/h y aceleraba de 0 a 100 km/h en solo 4,8 segundos, cifras que, aunque modestas para los estándares actuales de la F1, eran consideradas de élite en su época.

Aunque el 512 TR no tiene las prestaciones de un coche de competición actual, su presencia en las manos de Alonso es una excepción a la regla. Otros pilotos como Lando Norris y Charles Leclerc también han sido vistos conduciendo clásicos de marcas icónicas, demostrando el aprecio de las estrellas de la parrilla por el legado automotriz.

No es la primera vez que Alonso maneja un Ferrari de colección. Se sabe que fue propietario de un Ferrari Enzo, que vendió en una subasta, y también se lo vio al volante de su sucesor, el LaFerrari.