El cuerpo de Gabriel Tomás Olivera Silva, el joven sanjuanino de 22 años asesinado en Chile, será repatriado a la Argentina gracias a la intervención del Gobierno nacional, que se hará cargo de todos los gastos y trámites necesarios. La decisión pone fin a la angustiosa espera de la familia, que había iniciado una campaña para recaudar fondos ante los elevados costos que implica el traslado.

El hecho ocurrió el domingo pasado alrededor de las 13.15 en la localidad de Vallenar, Región de Atacama, Chile. Olivera Silva, quien se desempeñaba como artesano callejero, fue víctima de una herida cortopunzante en el tórax durante una gresca. Aunque fue reanimado por personal médico y trasladado urgentemente al hospital, falleció debido a la gravedad de la lesión.

La Fiscalía de Atacama ordenó la intervención de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Copiapó para esclarecer el crimen. Durante la investigación, personal de la Comisaría Tercera de Vallenar logró detener a un hombre de 40 años, identificado como H.E.C.C., de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales. El sujeto permanece detenido junto a otras personas involucradas en el caso.

Gabriel Olivera Silva, originario de Rawson, San Juan, era conocido por su espíritu viajero. En noviembre de 2024 había decidido cruzar la cordillera para conocer el norte de Chile. Deja dos hermanos de 27 y 19 años, quienes estuvieron al frente de las gestiones iniciales para repatriar sus restos.

La repatriación se concretará mediante la coordinación entre los gobiernos de Argentina y Chile, en un operativo que incluye todos los trámites consulares, legales y logísticos necesarios.