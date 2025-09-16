Champions League: hora y cómo ver Real Madrid vs. Olympique de Marsella

El Real Madrid, máximo ganador de la competencia, se prepara para un nuevo asalto a la gloria europea. Este martes 16 de septiembre, el equipo blanco inicia su campaña en la fase liga de la UEFA Champions League 2025/2026 recibiendo al Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro, que comenzará a las 16:00 (ARG/URU/CHI), es el primer paso en un camino donde las expectativas son, como siempre, altísimas para el conjunto de Xabi Alonso.

El equipo francés, dirigido por Roberto De Zerbi, no ha tenido un inicio de temporada uniforme en la Ligue 1, combinando triunfos con derrotas. Sin embargo, la propuesta táctica de De Zerbi siempre representa un desafío para sus rivales, lo que augura un partido de alta intensidad en el Bernabéu. El Marsella buscará dar el golpe en un estadio imponente, mientras el Real Madrid intentará dejar en claro su condición de candidato desde el primer minuto.

Real Madrid quiere comenzar con el pie derecho

El Real Madrid cuenta con todo su arsenal para este debut. Los focos estarán sobre las estrellas del ataque, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, quienes buscarán liderar la ofensiva. Además, nombres importantes como Jude Bellingham y Eduardo Camavinga están de regreso en la convocatoria, mientras que los sudamericanos Fede Valverde y Franco Mastantuono también serán observados de cerca. Por su parte, el Marsella también tiene jugadores que pueden desequilibrar, como los atacantes Mason Greenwood y Pierre-Emerick Aubameyang, y el defensor argentino Facundo Medina.

Ambos equipos llegan con resultados positivos en sus ligas locales. El Real Madrid mantiene un récord perfecto en LaLiga con cuatro victorias consecutivas, la más reciente un 2-1 sobre la Real Sociedad. El Marsella, por su parte, viene de golear 4-0 al Lorient, aunque su campaña en la Ligue 1 muestra una mezcla de dos triunfos y dos derrotas.

Para encontrar el último antecedente entre ambos clubes, hay que remontarse a la fase de grupos de la Champions League 2009/2010. En aquella ocasión, el Real Madrid se impuso en ambos partidos (3-0 y 3-1), con la curiosidad de que el actual técnico, Xabi Alonso, fue titular en esos encuentros como mediocampista. El partido de este martes se podrá ver en vivo a través del Plan Premium de Disney+ (solo para Sudamérica).