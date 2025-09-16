Los bonos soberanos en dólares registran este martes 16 de septiembre un rebote técnico tras el fuerte derrumbe de la jornada anterior. El alivio en los mercados se produce luego del discurso del presidente Javier Milei durante la presentación del Presupuesto 2026, que generó expectativa entre los inversores.

En la rueda anterior, los títulos argentinos habían sufrido bajas de hasta el 6%, con el riesgo país medido por el banco J.P. Morgan trepando a 1.232 puntos básicos, en un contexto de fuerte tensión cambiaria y dudas sobre la capacidad de pago de los próximos vencimientos en moneda extranjera.

Este martes, los bonos Globales recuperan terreno: el Global 2046 avanza 3,6%, el Global 2041 suma 3,5% y el Global 2038 crece 3,2%. El riesgo país, en tanto, se mantiene en niveles elevados, por encima de los 1.000 puntos básicos.

En paralelo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también muestran mejoras. Los ADRs son encabezados por Grupo Supervielle, con un salto del 4,6%, seguido por Transportadora de Gas del Sur, Grupo Financiero Galicia con un 1,7% e YPF con un 1,2%.

Si bien el repunte brinda algo de oxígeno a los activos financieros argentinos, los analistas advierten que persisten las dudas de fondo respecto a la sustentabilidad de la deuda y la capacidad de pago de los compromisos en moneda dura que se concentran en los próximos años.