El Gobierno de San Juan, junto a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la empresa australiana Belararox S.R.L., firmó un convenio marco de colaboración con la Western Australian School of Mines de la Curtin University de Australia. El acuerdo, rubricado en un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, establece una alianza público-privada destinada a fortalecer la formación académica, la investigación aplicada y la innovación en el sector minero provincial.

La iniciativa se enmarca en el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Educación, Investigación y Formación Técnica y Profesional suscrito por los gobiernos de Australia y Argentina en 2017. El convenio permitirá el intercambio de conocimientos y experiencias, facilitando la movilidad de docentes, técnicos y estudiantes, así como el desarrollo de programas de formación alineados con las necesidades del sector productivo.

Durante la firma del acuerdo, el gobernador Orrego destacó la importancia de aprender de la experiencia minera australiana y afirmó que esta alianza posiciona a San Juan en un escenario internacional. Por su parte, el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, subrayó que el convenio permitirá impulsar proyectos de investigación conjuntos y intercambios estudiantiles y profesionales que beneficiarán a la comunidad sanjuanina.

La decana de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, Andrea Díaz, señaló que la minería atraviesa las trece carreras de ingeniería de la universidad y que el acuerdo permitirá fortalecer la formación de formadores en áreas específicas como la minería del cobre.

El convenio contempla la creación de un comité conjunto de coordinación integrado por representantes del Gobierno de San Juan, Belararox S.R.L., la Curtin University y la UNSJ. Este comité tendrá a su cargo la implementación de estrategias para el desarrollo de capacidades y habilidades, así como la promoción de la investigación aplicada orientada a una minería sostenible.

La Western Australian School of Mines, parte de la Universidad Curtin, es una institución líder a nivel global con más de 120 años de trayectoria en la formación de profesionales y el desarrollo de innovaciones para la industria minera y energética. La alianza con esta institución representa una oportunidad estratégica para el desarrollo del sector minero sanjuanino, combinando el expertise australiano con el potencial local.