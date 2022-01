Ginés Gonzáles García criticó al presidente por la forma en que manejo su salida por el vacunatorio vip

El exministro de Salud de la Nación Ginés Gonzáles García cuestionó la forma en que el presidente Alberto Fernández manejó internamente la causa del “vacunatorio vip”, el escándalo que surgió en pandemia a partir del acceso con privilegios a dosis contra el coronavirus para funcionarios, empresarios, periodistas y dirigentes sindicales.

A casi un año de su salida del ministerio, habló sobre su renuncia tras el cuestionado hecho: “Hubiera querido hablar yo, me enteré por la prensa de que me habían pedido la renuncia. Nunca tuve algún tipo de problema. Me bajoneó y me pareció injusto, pero la sociedad está muy difícil, no es fácil gobernar en este tiempo”. Lo dijo en el programa radial WakeUp de Delta 90.3.

Sin embargo, criticó el manejo que tuvo el gobierno: “No me parecía justificable lo que hizo conmigo y se lo dije (sobre el pedido de renuncia). Si uno tiene que conducir, tiene que bancar, sino es difícil”, dijo sobre Alberto Fernández. Y agregó: “Hay quienes me dicen que me hicieron una emboscada o una cama”, arguyó.

“Yo no soy amigo de Horacio Verbitsky. Él se vacunó porque tenía 79 años”, dijo sobre el periodista que reveló su caso. “Lo miro con un dolor grande. Es muy difícil de superar. Me fui con la tranquilidad de que no hice nada incorrecto y que no estuviera habilitado”, reflexionó sobre el hecho, pero reconoció que “quizás cometí alguna estupidez”, señaló.

Vacunación

“Lo que cambió con respecto al inicio de la pandemia es que no teníamos a la población vacunada. Teníamos conversaciones para adquirir vacunas, pero no se cumplieron contratos que nos habían prometido”, comentó Ginés Gonzáles a un año de que se firmaran los primeros contratos por la compra de vacunas.

Se refirió al porcentaje de la población que no está de acuerdo con vacunarse: “Hay gente que no inteligentemente no se vacuna. Muchos creen que son omnipotentes y que nada les va a pasar. Y eso se traduce en las camas de terapia intensiva. No sé qué argumento falta para que se vacunen”, dijo.

Además, acentuó la necesidad de conseguir una vacuna que “sea mas duradera en el tiempo, porque “es logísticamente imposible vacunar a la población cada cuatro meses”. Al respecto insistió que “Los principales lideres (mundiales) están trabajando en la creación” de esa vacuna.

Fuente: La Nación