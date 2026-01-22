Gonzalo Valenzuela y Kika Silva: deudas e infidelidad, los motivos del divorcio

Se confirmó la ruptura definitiva entre los chilenos Gonzalo Valenzuela y Kika Silva, quienes tras conocerse en 2023 y casarse un año después, decidieron poner fin a su historia de tres años.

En un comunicado oficial, la pareja manifestó: “Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja. Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto”.

Sin embargo, los detalles detrás de la separación distan de la armonía inicial. El periodista Hugo Valencia reveló que el actor “llevaba un absoluto descontrol en los gastos de cuentas corrientes”.

Asimismo, en los programas Zona de estrellas e Intrusos se informó que, a pesar de que Silva lo apoyó perdonando incluso infidelidades, “la situación sería insostenible por las deudas, por algún tema particular de Gonzalo”.

El conflicto también escaló al ámbito familiar debido a las realidades opuestas de ambos: Valenzuela, de 48 años, ya es padre de Silvestre y Alí (con Juana Viale) y de Anka (con María Gracia Omegna), mientras que Silva, de 33 años, anhela la maternidad. Según las fuentes, “el tema de la maternidad y la paternidad era uno de los tantos temas que todavía no estaban resueltos”.

Finalmente, la periodista Paula Varela aportó información sobre presuntos comportamientos de Valenzuela vinculados al alcohol y salidas nocturnas: “Le preguntaron a Kika si el divorcio era por infidelidad. Ella dice que no, pero a mí me dicen que sí tiene que ver, no sólo con algunas situaciones que tengan que ver con la noche, el alcohol. Algunos lo vinculan con que se lo vio chapando con alguna que otra chica”.