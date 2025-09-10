Guido Kaczka se mostró profundamente conmovido y quebró en llanto en Buenas noches Familia, tras escuchar la dolorosa historia de vida de uno de los participantes.

El cantante relató cómo perdió a sus dos padres durante la pandemia de Covid-19, con apenas un día de diferencia entre sus fallecimientos. "Los dos juntos, el 8 y el 9 de mayo. Los internaron justo antes de que lanzaran las vacunas para todos. Ahí fue que los perdí. Si aguantaban un mes más iban a poder ser vacunados, se salvaban, pero no fue así", contó con tristeza.

Además, el joven artista compartió que fue víctima de una estafa por parte de un amigo de la primaria, quien se apoderó de su parte de la herencia familiar. Para sostenerse y ayudar en la casa, comenzó a cantar en los trenes. "Un amigo de la primaria terminó llevándose mi parte de la herencia. Yo comencé a cantar en los trenes para poder sobrevivir y aportar a la casa. Pero la verdad que fue una situación muy dura", explicó.

El cantante también relató un momento especialmente emotivo al despedir a su padre. "Estaba trabajando y mi hermano me llama para ir al hospital, a despedir a mi papá. Él estaba dormido ya, estaba inconsciente, pero por lo menos le dije ‘está todo bien viejo, conseguí un laburo. Pase lo que pase, voy a poder mantener yo’", compartió entre lágrimas.

Ante la evidente emoción, Guido Kaczka no pudo continuar con la conducción y expresó: “Pero nadie está listo para perder estos partidos”. Luego agregó: “Nos caímos los dos, nos caímos todos”.

El conductor reconoció la dificultad de su labor frente a historias tan intensas: “Son unas historias increíbles, para hacer mi trabajo le tenés que pasar un poco por encima a las cuestiones, porque contás la historia y te juro, me sentí ahí, me sentí en ese lugar, me sentí vos”.

Antes de presentar el número del participante, Guido concluyó conmovido: “Me mató. Vos le dijiste a tu papá que encontraste trabajo y él seguro te escuchó”.