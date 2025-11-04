El mundo del espectáculo y los negocios se sacudió luego de que trascendieran los detalles de la grave denuncia policial presentada por Juana Tinelli, hija del conductor Marcelo Tinelli. En el acta, la joven señaló al empresario de medios Gustavo Scaglione, nuevo dueño de Telefe, como el presunto autor de una amenaza de muerte recibida a través de una llamada telefónica. La reacción del mencionado fue inmediata y contundente, negando rotundamente su participación en el hecho y alegando una "falsa denuncia".

En diálogo con la prensa, Scaglione rompió el silencio y se defendió enfáticamente contra las acusaciones. "Ya le pasé todo a mis abogados para que se ocupen de esta falsa denuncia. De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli, voy a accionar legalmente porque me están difamando", sentenció el empresario. Scaglione sugiere que alguien podría haberse hecho pasar por él, utilizando su nombre para incriminarlo en el hecho.

Según el relato de Juana Tinelli ante las autoridades, la llamada le provocó un estado de pánico que la llevó incluso a borrar el registro de la comunicación. "Atiendo y una voz masculina me preguntó, '¿vos sos Juanita Tinelli?'. Y le respondí: 'Sí. ¿Quién habla?'. El hombre me contestó: 'Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho, mucho'", se lee en la denuncia, donde la joven asegura haber sentido "miedo por mi seguridad y por la de mi familia" debido al tono "inequívocamente amenazante".

El telón de fondo de este escándalo es una histórica y millonaria disputa económica entre Scaglione y Marcelo Tinelli. Según informes, el conductor mantendría una deuda que superaría los 10 millones de dólares con el empresario. Este conflicto está íntimamente ligado al embargo de una vivienda en Uruguay que actualmente ocupa el conductor y que, a comienzos de noviembre, debía pasar a manos de Scaglione como parte de pago de la deuda.

Ante la explosiva denuncia en su contra, Gustavo Scaglione aseguró que esta maniobra no detendrá el proceso legal para cobrar lo adeudado. "Ahora voy a ejecutarle todo", afirmó, dejando en claro que, lejos de ceder ante las circunstancias, ha "perdido la paciencia" y procederá con la ejecución de los bienes de Marcelo Tinelli relacionados con la deuda.