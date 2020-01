Había una vez en Hollywood", la película más premiada en la 77 edición de los Globos de Oro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La película más premiada en la 77a edición de los Globo de Oro fue "Había una vez en Hollywood", de Quentin Tarantino, que se quedó con tres de los cinco rubros en los que había sido nominada, mientras que los filmes "1917", de Sam Mendes; "Guasón"; de Todd Phillips, y "Rocketman", dirigida por Dexter Fletcher, alcanzaron dos lauros cada uno.



Algunos galardones de la ceremonia que se llevó a cabo anoche en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles con la conducción del actor y comediante Ricky Gervais, como el que Joaquin Phoenix obtuvo por su halagado papel protagónico en "Guasón" o el que ganó Tarantino por Mejor guión en "Había una vez en Hollywood", eran fácilmente predecibles, no obstante hubo sorpresas.



Con un discurso crítico, Phoenix agradeció a su director Phillips y a la prensa extranjera por "reconocer el cambio climático" y por "tener un menú vegetariano" y afirmó que "es un mensaje muy poderoso", además de remarcar que entre los actores no hay competencia pero esas pujas que "se hacen para vender publicidad".



En esa línea, declaró con decisión: "Es bueno que algunos hayan expresado sus buenos deseos, pero hay que hacer más con Australia. Ojalá juntos podamos crear un frente unido para propiciar cambios. Es bueno votar, pero también hay que asumir una responsabilidad personal y hacer cambios en nuestras vidas; no es necesario viajar en avión privado a Palm Spring, yo haré lo mío".



La película "Guasón" recibió un segundo reconocimiento con el premio a Mejor banda sonora a cargo de Hildur Guðnadóttir, chelista irlandesa radicada en Berlín a quien le alcanzó solo con leer el guión para musicalizar el tormento y la soledad, y lograr que ese velo siniestro atravesara la pantalla grande y envolviese al espectador.



Además de la preocupación por la desesperante situación que atraviesa Australia por los incendios forestales y que estuvo en boca de varias estrellas, como fue el caso de Kate Blanchett que distinguió a los bomberos voluntarios e hizo un llamamiento a la conciencia de la humanidad por el desastre climático, otro tema central estuvo relacionado a las elecciones estadounidenses.



Previo a la declaración de Phoenix, Patricia Arquette, ganadora de la categoría Mejor actriz de reparto de serie televisiva con "The Act", llamó a votar contra Donald Trump y sus armas, del mismo modo que lo hizo Michelle Williams, quien se quedó con la terna de mejor actriz de miniserie o película para televisión por "Fosse/Verdon".



Con una marcada postura respecto de la lucha feminista, Williams manifestó: "No hubiese podido hacer lo que hice sin emplear el derecho de una mujer a elegir cuándo tener hijos y con quién. Cuando llegue el momento de votar piensen en sus intereses, que es lo que estuvieron haciendo los hombres durante años. Es por eso que el mundo se parece a ellos. Hagamos que el país sea nuestro reflejo".



En esa línea y cuando solo faltaba dar a conocer la última categoría de la noche, Gervais presentó a Sandra Bullock (encargada de develar el título de la Mejor película de drama) con la perspicacia y sarcasmo que lo caracteriza para darle un espacio en la pantalla a la problemática referida a casos de abuso sexual que había pasado desapercibida.



"Esta terna la presentará una estrella que participó en una película en la que la actriz pretende seguir con su vida haciendo de cuenta que no ve nada, como Harvey Weinstein", subrayó con acidez, y previamente, en el mismo sentido, también hizo alusión a la ausencia de directoras mujeres nominadas en la terna de Mejor director.



La sorpresa de la noche asomó junto a "1917", producción en la que Mendes construye recostado en planos secuencia un relato sobre de dos jóvenes soldados británicos que deben entregar un mensaje en territorio enemigo durante la Primera Guerra Mundial.



"Es difícil hacer películas sin grandes estrellas y hacer que la gente venga a verlas al cine. Ojalá esto invite a las personas a ver las producciones en la pantalla grande", esbozó el director al recibir sus lauros en la categoría Mejor director y Mejor película de drama, mientras que la elegida por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en Mejor musical o comedia fue "Había una vez en Hollywood", de Quentin Tarantino, una de las cuatro propuestas producidas para la plataforma de streaming de Netflix.



La flamante cinta del director de la saga de "Kill Bill", filmada en celuloide de 35 milímetros y que recrea un excelente panorama general de Hollywood a finales de la década del 60 en clave de comedia negra, también se destacó en Mejor guión y Mejor actor de reparto con Brad Pitt.



Por su parte, la biopic de Elton John, "Rocketman", fue la ganadora en Mejor actor de comedia o musical de la mano de Taron Egerton y Mejor canción original con "I'm Gonna Love Me Again", segundo reconocimiento que obtiene en tal categoría luego de ser premiado en 1995 por la canción de "El rey león".



En esta ocasión fue el mismo cantante y productor Elton John quien compuso el tema "I'm Gonna Love Me Again" aunque decidió no ponerle su voz al considerar imprescindible que Egerton fuese capaz de interpretar su música.



Una de las grandes características de la producción cinematográfica de 2019 estuvo signada por la diversidad y tendencia que quedó en evidencia en este palmarés ya que se alzaron con un galardón "Parásitos", "Señor Link", "The Farewell", "Judy" y "Historia de un matrimonio" -segunda producción para el gigante digital y nominada en siete categorías, ubicándose como la más nominada del certamen-.



No obstante y también para asombro del público, tres de los títulos que más resonaron en este último tiempo en los medios tanto por la trayectoria consagrada del director como por el elenco, pero que quedaron lejos de la lista de ganadores fueron "Dolor y gloria" (Pedro Almodóvar), "El irlandés" (Martin Scorsese) y "Los dos papas" (Fernando Meirelles), esta dos últimas también como apuestas para Nerflix, que solo consiguió cuatro de las 11 nominaciones en las categorías centrales de cine en las que había sido nombrada.