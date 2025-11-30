Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron protagonistas de un emotivo momento que rápidamente se volvió viral. Ocurrió anoche, tras la consagración del Inter Miami como campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS), luego de la contundente victoria por 5 a 1 frente al New York City. El equipo estadounidense, capitaneado por Lionel Messi, logró por primera vez este título y el festejo estuvo cargado de muestras de afecto entre familiares, jugadores e invitados.

Entre las imágenes que circularon en redes, destacó un video captado por un hincha que se encontraba cerca del palco donde Tini seguía el partido. Allí se observa el abrazo romántico que la cantante le dio a De Paul tras el triunfo, una escena que encendió miles de reacciones en plataformas como X, Instagram y TikTok. “Filmé un beso entre Tini y De Paul”, escribió el fanático que compartió la grabación original.

El gesto público llega días después de que Stoessel realizara una declaración de amor hacia el futbolista en uno de sus shows de “Futttura” en Tecnópolis. En ese recital, la artista sorprendió al mencionar, sin dar nombres, que una balada de su repertorio había surgido de una etapa en la que “tenía el corazón muy partido”. Sus seguidores interpretaron la referencia como un mensaje hacia Sebastián Yatra, con quien mantuvo una relación entre 2019 y 2020. Según trascendidos, el vínculo habría terminado por una supuesta infidelidad del cantante colombiano, aunque nunca fue confirmado.

En la misma presentación, Tini sí decidió aludir de forma directa a De Paul, a quien señaló desde el escenario mientras decía: “Te amo, mi vida. Gracias por aparecer. Y podés cortar y podés volver, también”, haciendo referencia a la dinámica que marcó su relación en los últimos meses, caracterizada por intermitencias y bajo perfil mediático.

Con el título del Inter Miami y la ovación del público en sus shows, la cantante atraviesa un período de fuerte exposición emocional y profesional. Por su parte, De Paul continúa con su presente en el fútbol internacional, donde alterna su desempeño en la selección argentina con esta nueva conquista en Estados Unidos.