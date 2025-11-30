Una nena de 13 años sufrió graves quemaduras luego de ser atacada por otra menor con una escoba prendida fuego, en un violento hecho ocurrido este fin de semana en el barrio El Dique, de la localidad bonaerense de Ensenada, partido de La Plata. La agresión se produjo tras una discusión entre ambas adolescentes en plena vía pública.

Según informaron medios locales, todo comenzó cuando una de las chicas encendió hojas y basura en la calle, lo que generó una disputa con su vecina. En medio del conflicto, la agresora tomó una escoba en llamas y la utilizó para quemar a la otra menor, provocándole heridas de consideración.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Gutiérrez por un particular. Una vez en la guardia, los profesionales constataron que presentaba quemaduras en la cara, el cuello y las fosas nasales. Tras las primeras curaciones, los médicos evaluaron el cuadro como grave y anticiparon que la adolescente será derivada a un centro de mayor complejidad, aunque aún no se definió la institución.

La madre de la víctima declaró a la Policía que la agresora vive frente a su domicilio, en la esquina de las calles 36 y 123, y que el conflicto se originó cuando la joven encendió basura en la calle. La discusión escaló rápidamente hasta terminar en la agresión con la escoba encendida.

Ante lo sucedido, se iniciaron actuaciones de oficio y se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Menores de turno, así como al Servicio Local de Ensenada. Las autoridades también labraron las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación y determinar responsabilidades en el hecho que dejó a una de las adolescentes con lesiones de gravedad.