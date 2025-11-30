El mercado cambiario presentó este domingo 30 de noviembre variaciones acotadas en las principales cotizaciones del dólar, en un contexto de menor actividad por el fin de semana y con la atención puesta en la apertura del lunes. El dólar oficial se ubicó en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, valores que se mantienen dentro del esquema de acceso sin límites habilitado por los bancos desde abril.

Por su parte, el dólar blue retrocedió 0,35% y cerró la jornada en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, mostrando un leve descenso respecto del sábado. En paralelo, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en moneda extranjera, se posicionó en $1.917,50.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP operó en $1.476,42, con una caída del 0,4%, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.518,74, retrocediendo 0,3%. Estas bajas se alinean con la tendencia de las últimas ruedas, impulsadas por una mayor oferta en los mercados regulados.

El dólar cripto, que opera las 24 horas y suele anticipar movimientos, mostró un retroceso mínimo del 0,04% para ubicarse en $1.492,43, manteniéndose dentro de la misma banda de precios de la última semana.

Con estos valores, el mercado transita un cierre de mes estable, a la espera de cómo se acomodarán las cotizaciones en el inicio de diciembre y de qué manera impactarán las expectativas económicas y regulatorias en las próximas jornadas.