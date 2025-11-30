Economía > Divisa extranjera
Dólar oficial y dólar blue: cotizaciones del domingo 30 de noviembre en Argentina
POR REDACCIÓN
El mercado cambiario presentó este domingo 30 de noviembre variaciones acotadas en las principales cotizaciones del dólar, en un contexto de menor actividad por el fin de semana y con la atención puesta en la apertura del lunes. El dólar oficial se ubicó en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, valores que se mantienen dentro del esquema de acceso sin límites habilitado por los bancos desde abril.
Por su parte, el dólar blue retrocedió 0,35% y cerró la jornada en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, mostrando un leve descenso respecto del sábado. En paralelo, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en moneda extranjera, se posicionó en $1.917,50.
En cuanto a los financieros, el dólar MEP operó en $1.476,42, con una caída del 0,4%, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.518,74, retrocediendo 0,3%. Estas bajas se alinean con la tendencia de las últimas ruedas, impulsadas por una mayor oferta en los mercados regulados.
El dólar cripto, que opera las 24 horas y suele anticipar movimientos, mostró un retroceso mínimo del 0,04% para ubicarse en $1.492,43, manteniéndose dentro de la misma banda de precios de la última semana.
Con estos valores, el mercado transita un cierre de mes estable, a la espera de cómo se acomodarán las cotizaciones en el inicio de diciembre y de qué manera impactarán las expectativas económicas y regulatorias en las próximas jornadas.