La llegada de Rosalía a la Argentina provocó una verdadera revolución cultural y mediática. La cantante española visitó varios programas emblemáticos, generando picos de audiencia que superaron ampliamente los registros habituales. Entre ellos, estuvo presente en Nadie Dice Nada, el ciclo de LUZU TV comandado por Nicolás Occhiato, donde más de 300.000 espectadores siguieron el vivo del streaming. También pasó por el estudio de Mario Pergolini, cuya entrevista permitió a Otro Día Perdido alcanzar 7 puntos de rating, uno de sus mejores números del año.

Durante su estadía, Rosalía recorrió espacios icónicos de Buenos Aires. Uno de los momentos más comentados fue su visita a La Bombonera, donde ingresó al campo de juego, se colocó la camiseta de Boca Juniors y admiró cada rincón del estadio, despertando una oleada de reacciones entre fanáticos del club y seguidores de la artista.

Sin embargo, el episodio que terminó de sacudir las redes sociales fue su encuentro con Charly García. El legendario músico argentino publicó una foto en la que se los ve juntos, sentados en un sillón rojo, que rápidamente se volvió viral. En la imagen, Rosalía sostiene un ramo de flores, mientras que Charly muestra el disco que la cantante le regaló. En la dedicatoria podría leerse: “Para Charly, la leyenda”. El gesto, simple pero significativo, movilizó a miles de usuarios que celebraron la reunión entre dos referentes de generaciones distintas.

El álbum que Rosalía entregó al músico, Lux, continúa escalando en popularidad y cuenta con varios hits que ya son tendencia global. La visita de la artista no solo impulsó audiencias y movió multitudes, sino que dejó imágenes que quedarán grabadas en la memoria cultural argentina.