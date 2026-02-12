Lewis Hamilton fue contundente al referirse a los rumores de romance con Kim Kardashian. Tras coincidir con la empresaria en el Super Bowl disputado en Estados Unidos, el piloto británico fue consultado por la prensa en Bahréin y respondió sin rodeos: “No voy a comentar sobre eso. Es un asunto privado”.

La pregunta surgió en una conferencia de prensa luego del primer día de pruebas de la Fórmula 1 en Bahréin. Un periodista intentó saber si había disfrutado más de la compañía de Kardashian que del propio partido, pero Hamilton evitó entrar en detalles y dejó en claro que no hablará de su vida personal. El cronista de Sky Sports Ted Kravitz confirmó luego el intercambio y señaló que el piloto se mantuvo firme en su postura.

Los rumores crecieron en los últimos días luego de que ambos compartieran una estadía en el exclusivo Estelle Manor, un hotel y club de campo de lujo ubicado en Oxfordshire, Reino Unido. Según medios británicos, Kardashian viajó desde Los Ángeles en su avión privado para reunirse con el siete veces campeón del mundo. Días después, fueron vistos juntos en el Super Bowl, lo que alimentó las versiones sobre un posible vínculo sentimental.

Mientras tanto, Hamilton mantiene la atención en la pista. En la primera jornada de ensayos de pretemporada en el circuito de Bahréin finalizó cuarto, detrás de Max Verstappen, Oscar Piastri y George Russell. De cara al campeonato 2026, el británico se mostró prudente sobre sus chances: aseguró que es temprano para saber si estará en la pelea por el título y que todos los equipos parecen estar muy parejos.

La nueva temporada de la Fórmula 1 comenzará el 8 de marzo en Melbourne, Australia. Con el foco puesto en la competencia, Hamilton optó por el silencio sobre su vida privada y dejó en claro que, al menos por ahora, no dará detalles sobre su relación con Kardashian.