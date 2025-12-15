La incorporación de Leandro Paredes a Boca Juniors a mitad de año no solo significó uno de los movimientos más impactantes del mercado de pases argentino, sino que también modificó el clima futbolístico del club. El campeón del mundo se transformó rápidamente en una pieza central del equipo y en un referente dentro y fuera de la cancha.

Más allá de su jerarquía futbolística y liderazgo, la presencia de Paredes comenzó a operar como un factor de atracción para figuras de nivel internacional, y en las últimas horas surgió con fuerza una versión que ilusiona al mundo xeneize: Paulo Dybala podría sumarse a Boca en 2026.

El delantero cordobés, campeón del mundo junto a Paredes en Qatar 2022 y confeso hincha de Boca, mantiene una relación cercana con el mediocampista tras haber compartido plantel en la Roma entre 2023 y 2025. Esa amistad, sumada a su situación contractual, alimenta las expectativas en Brandsen 805.

Dybala tiene vínculo con el club italiano hasta junio de 2026 y, según trascendió, no tendría intenciones de renovar. Si bien recibió y podría volver a recibir ofertas millonarias desde Arabia Saudita y propuestas de clubes europeos, Boca aparece como un destino prioritario en caso de regresar a Sudamérica.

La versión fue reforzada por el periodista Facundo Pérez, quien aseguró en DSports Radio que la “Joya” se pondría la camiseta azul y oro a mediados del año próximo, en condición de jugador libre, lo que facilitaría una negociación que durante años pareció imposible.

En el club de la Ribera la ilusión con Dybala no es nueva, pero tomó fuerza en los últimos meses tras el arribo de Paredes y las declaraciones de su entorno. El ex Instituto, que nunca jugó en Primera División en Argentina más allá de su club formador, podría concretar en Boca su primera gran experiencia en el fútbol local.

De confirmarse, su llegada sería un refuerzo de jerarquía mundial para encarar la segunda parte de la Copa Libertadores y reforzar el gran objetivo deportivo del club: conseguir la séptima. Mientras tanto, el mercado ya dejó en claro que Boca volvió a pensar en grande y a seducir como pocos en el continente.