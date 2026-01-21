En una reunión anual celebrada en Londres, la IFAB, el organismo encargado de las reglas del fútbol mundial, aprobó una serie de cuatro propuestas reglamentarias clave con el objetivo de contrarrestar las interrupciones del juego y fomentar una mayor continuidad de los partidos.

1. Expansión del VAR con límites claros

El protocolo del árbitro asistente de video (VAR) se ampliará para permitir revisiones en tres nuevas situaciones específicas, siempre que la intervención no afecte el flujo del juego:

Publicidad

Tarjetas rojas erróneas que resulten de una segunda tarjeta amarilla mostrada por error.

Tarjetas mostradas al equipo equivocado por una infracción.

Saques de esquina concedidos equivocadamente.

Estas ampliaciones mantienen el enfoque del VAR en decisiones que impacten directamente el desarrollo del partido sin generar demoras innecesarias.

2. Límites estrictos para reanudaciones del juego

Las propuestas también incorporan límites de tiempo para acciones que suelen detener el ritmo:

Publicidad

Saques de banda y saques de meta podrán quedar sujetos a un principio de cuenta regresiva, similar a la regla que ya obliga a los arqueros a liberar el balón en 8 segundos.

Sustituciones más ágiles: los jugadores sustituidos tendrán un límite de 10 segundos para abandonar el campo, tras lo cual el juego podrá reanudarse sin demoras.

3. Atención médica y permanencia fuera del campo

Otra de las medidas apunta a regular la atención médica en el campo: los futbolistas que reciban asistencia sanitaria deberán permanecer fuera del terreno de juego durante un período determinado aún por definir, para impedir interrupciones repetidas por lesiones o simulaciones.

4. Atención especial al ritmo y retorno al juego

El conjunto de medidas busca aumentar el tiempo efectivo de juego, que en el fútbol moderno suele rondar apenas los 50-55 minutos por partido debido a las frecuentes paradas. Las reglas se diseñan para que el juego sea más dinámico y continuo sin sacrificar la justicia en las decisiones arbitrales ni la seguridad de los jugadores.

Publicidad

Estas propuestas aún requieren aprobación final en la Asamblea General Anual de la IFAB programada para el 28 de febrero de 2026 en Gales. Si se confirman, es probable que entren en vigor en la temporada 2026/27 y sean tomadas en cuenta en competencias internacionales, incluyendo el camino al Mundial FIFA 2026.