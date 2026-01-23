Un hombre fue detenido en la frontera norte del país cuando intentaba ingresar a la Argentina transportando un freezer sobre su espalda que ocultaba más de 31 kilos de cocaína. El procedimiento tuvo lugar en la zona de Aguas Blancas en Salta,, durante un operativo de control llevado adelante por efectivos de Gendarmería Nacional.

El procedimiento se realizó en la zona fronteriza de Aguas Blancas por efectivos de Gendarmería.

Según informaron fuentes de Gendarmería, el hecho ocurrió cuando personal del Destacamento Móvil 5, con apoyo de la Sección “Agua Blanca”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán”, patrullaba el sector fronterizo con el Estado Plurinacional de Bolivia. En ese contexto, los uniformados advirtieron la presencia de un ciudadano que se desplazaba de manera sospechosa cargando un electrodoméstico de mediano porte sobre su espalda.

Publicidad

Ante la situación, los gendarmes interceptaron al hombre y le solicitaron que abriera el freezer. Al inspeccionar su interior, observaron 30 paquetes rectangulares envueltos en cinta de color amarillo, lo que levantó inmediatas sospechas sobre el contenido.

Debido a que el procedimiento se desarrolló en una zona hostil y con escasa señal telefónica, y por disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, el involucrado y los elementos secuestrados fueron trasladados hasta el asiento de la Subunidad para continuar con las actuaciones correspondientes.

Publicidad

Una vez en el lugar, personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses realizó la prueba de campo Narcotest sobre la sustancia hallada, que arrojó resultado positivo para cocaína. El peso total del estupefaciente incautado fue de 31 kilos con 220 gramos.

Por orden del magistrado interviniente, se dispuso el secuestro de la droga y del electrodoméstico utilizado para el transporte, así como la detención del ciudadano, quien quedó a disposición de la Justicia Federal.