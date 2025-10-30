Un sanjuanino, de 35 años y soltero, domiciliado en el barrio CGT Rivadavia y de apellido Muñoz, radicó una denuncia la semana pasada tras perder la totalidad de sus ahorros en una supuesta plataforma de inversión digital. La víctima invirtió 4.500.000 pesos creyendo que se trataba de un negocio legítimo para sacar provecho mediante los intereses.

La aplicación empleada por el damnificado fue ZunkETF, la cual le había sido recomendada, y él creyó que operaba legalmente en el sistema financiero.

Según su testimonio, el hombre abrió una cuenta y comenzó a transferir dinero "de a poco en las últimas semanas". Al poco tiempo, comenzó a percibir que obtenía rédito por su capital, lo que lo llevó a transferir más fondos, alcanzando la suma de 4.500.000 pesos.

El engaño se sostuvo en las supuestas ganancias que la plataforma le mostraba: los réditos virtuales llegaron a los 23.000 dólares, cifra que, al cambio actual, ronda más de 34 millones de pesos. Muñoz consideró que "el negocio le estaba saliendo redondo hasta ese momento".

Sin embargo, el lunes pasado, el hombre ingresó a su cuenta y el sistema le mostró que no tenía "ni un peso", encontrándose con algo "extraño". Tras verificar una y otra vez, y luego de reclamar sin obtener respuesta, el damnificado confirmó que había caído en la trampa de una de las tantas plataformas creadas por delincuentes cibernéticos.

La denuncia formal por esta estafa se realizó el martes último en la Comisaría 13ra de Rivadavia. El caso de Muñoz fue remitido a la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Fuentes judiciales señalaron que esta unidad ya había alertado sobre maniobras de este tipo, mencionando plataformas como Zunkets IFC. El caso de la plataforma ZunkETF se suma ahora a las "decenas de denuncias" que ya se acumulan en la UFI por estas falsas plataformas de inversión financiera.