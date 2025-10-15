En el marco de un acuerdo de intercambio de prisioneros en curso, Israel entregó el martes los restos de 45 palestinos. La transferencia se llevó a cabo a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que luego los transfirió a las autoridades locales dentro de la Franja de Gaza.

La recepción de los cuerpos se realizó en el Complejo Médico Nasser, ubicado en Jan Yunis. Los equipos de salud recibieron los restos específicamente a través del cruce de Kerem Shalom.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó su participación en el proceso. En un breve comunicado, el organismo humanitario aseguró que supervisó la entrega basándose en un acuerdo entre las partes involucradas y en coordinación con las autoridades pertinentes. El CICR también subrayó que la operación se ejecutó en conformidad con las normas humanitarias aplicables a tales casos.

Tras la entrega, las autoridades de salud están trabajando para identificar los cuerpos mediante pruebas de ADN. Este proceso es crucial y se realiza antes de que los restos puedan ser finalmente entregados a sus respectivos familiares.