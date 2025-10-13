Tras más de dos años de cautiverio en la Franja de Gaza, 20 rehenes israelíes fueron liberados por la organización Hamas. El proceso de entrega se realizó en dos etapas coordinadas, en las cuales los individuos fueron transferidos a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja en distintos puntos del territorio. Posteriormente, fueron trasladados a un lugar de encuentro con unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel para su recepción formal.

Los liberados fueron conducidos por vía terrestre al complejo de Re’im, donde se procedió a una evaluación inicial. Seguidamente, se dispuso su traslado en helicóptero a centros hospitalarios designados para una evaluación médica exhaustiva por parte de las autoridades sanitarias israelíes. Solo después de estos exámenes se autorizará la reunión con sus familiares directos.

La operación forma parte de un acuerdo más amplio que incluye, en una fase posterior, la repatriación de los restos de los rehenes fallecidos. El protocolo para estos casos es diferente e implica una verificación de seguridad de los ataúdes, una ceremonia militar sobria y la identificación forense en instalaciones especializadas antes de la entrega a las familias para su sepultura.

La logística para la recepción de los liberados fue minuciosamente planificada. Hospitales como el Beilinson habilitaron alas especiales que priorizan la privacidad y un entorno controlado, diseñado para asemejarse a un hogar más que a un centro médico. El objetivo del proceso de recuperación es devolver a estas personas la sensación de control y normalidad, permitiéndoles tomar decisiones cotidianas en un espacio íntimo y seguro.

Este evento coincide con la visita del presidente estadounidense Donald Trump a la región, quien participará en una cumbre de paz en Egipto. El plan que se someterá a consideración contempla el desarme de facciones en Gaza, la creación de una fuerza internacional de estabilización y el establecimiento de un gobierno provisional para el territorio, con el objetivo final de sentar las bases para una resolución duradera del conflicto. La liberación de estos rehenes marca el inicio de la implementación de este acuerdo.