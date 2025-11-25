Un caso estremecedor sacudió a la localidad de Borgo Virgilio, en Italia, donde un hombre fue descubierto haciéndose pasar por su madre muerta para continuar cobrando su pensión. El episodio salió a la luz el pasado 11 de noviembre, cuando el acusado se presentó en una oficina pública disfrazado para renovar el documento de identidad de la mujer, fallecida hace tres años.

El hombre, de 57 años, llegó vestido con ropa femenina, peluca, maquillaje, uñas pintadas, collar de perlas y aros, e intentó identificarse como Graziella Dall’Oglio. Sin embargo, los empleados notaron inconsistencias en su comportamiento: manejó hasta el lugar y caminaba con soltura, algo inusual para alguien de la edad que decía tener.

Los trabajadores alertaron a la Policía local, que al llegar descubrió que se trataba del hijo de la mujer haciéndose pasar por ella. Tras identificarlo, los agentes realizaron una inspección en su casa y encontraron el horror: el cuerpo sin vida de Graziella, momificado, permanecía allí desde hacía tres años.

Según la investigación, el acusado nunca reportó la muerte de su madre con el objetivo de seguir percibiendo la pensión estatal. Convivió con el cadáver durante todo ese tiempo y solo decidió actuar cuando el documento de identidad de la mujer venció. El intento de actualización del DNI terminó por revelar la maniobra.

El caso se viralizó en la prensa italiana después de difundirse las impactantes imágenes captadas por cámaras de seguridad del hombre disfrazado, cuya similitud con su madre sorprendió incluso a los investigadores. Finalmente, fue imputado por sustitución de persona, ocultación de cadáver, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental. Permanece en libertad mientras avanza la causa judicial.