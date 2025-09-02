La nueva etapa de La Voz Argentina se estrenó con una dinámica inédita de votación secreta que introdujo un nivel adicional de suspenso y decisiones difíciles para los coaches. En el centro de la atención del Team Lali, el participante sanjuanino Jaime Muñoz logró una destacada performance que le aseguró su pase a la siguiente fase, en una noche que culminó con la primera eliminación de esta ronda.

El sistema de Los Rounds se basa en una evaluación confidencial. Cada concursante se presenta ante el jurado, y todos los coaches, con excepción del líder del equipo en competencia—en este caso, Lali Espósito—, califican secretamente cada actuación con una puntuación del 1 al 10. Tras las presentaciones de los ocho integrantes del equipo, el coach titular debe salvar a tres artistas sin conocer las puntuaciones otorgadas por sus colegas. Entre los cinco restantes, se revelan los mejores puntajes, y el concursante con la calificación más baja queda eliminado de la competencia.

Fue en este contexto de alta presión que Jaime Muñoz se presentó ante los coaches. Su interpretación fue lo suficientemente sólida y convincente como para que, tras la deliberación inicial de Lali Espósito, su nombre fuera anunciado como uno de los clasificados. La decisión no recayó únicamente en la coach; Muñoz fue confirmado como el "más votado por los coaches" durante la gala, lo que evidencia que su actuación recibió una alta calificación por parte del jurado, superando a varios de sus compañeros.

Lali Espósito, visiblemente emocionada por el nivel de su equipo, seleccionó a Alan Lez como su primer salvado, destacando que su voz la había "atravesado". Posteriormente, resaltó la interpretación de Iara Lombardi antes de que se anunciara que Jaime Muñoz era el más votado, consolidando así su lugar en el equipo. La incertidumbre continuó hasta el final de la gala, donde se reveló que el participante eliminado fue Nicolás Armayor, tras quedar con la puntuación más baja entre los concursantes no salvados.