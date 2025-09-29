El presidente Javier Milei llegó este lunes a Tierra del Fuego en medio de un fuerte despliegue de seguridad y de movilizaciones convocadas por sectores opositores. Desde las 18, el mandatario encabezará un acto de campaña en Ushuaia con el objetivo de respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en la recta final hacia las elecciones del 26 de octubre.

El arribo de Milei a la capital fueguina se produjo minutos antes de las 13, bajo un operativo especial que incluyó agentes de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal. La visita no estuvo exenta de polémica: en abril pasado, el Concejo Deliberante local lo declaró “persona no grata” por expresiones realizadas durante un acto conmemorativo de la guerra de Malvinas.

Publicidad

En paralelo, distintas agrupaciones políticas, gremiales y sociales lanzaron manifestaciones bajo la consigna “Milei, no sos bienvenido”, en rechazo a la presencia presidencial en la Isla Grande. La convocatoria se da en un contexto de creciente tensión por la situación del sector industrial, particularmente en Río Grande, donde los trabajadores advierten por el impacto de las políticas económicas sobre el Régimen de Promoción Industrial y la posibilidad de despidos.

Esta es la tercera visita de Milei a la provincia desde que asumió la Presidencia. Su primera actividad oficial fue un viaje a la Antártida, bajo jurisdicción fueguina, y luego realizó una breve recorrida por la Base Naval de Ushuaia junto a la generala estadounidense Laura Richardson, del Comando Sur, ocasión en la que también evitó reunirse con el gobernador Gustavo Melella.

Publicidad

En esta nueva gira, el jefe de Estado busca consolidar la presencia de La Libertad Avanza en las provincias que renovarán bancas en el Senado, con la meta de ampliar su influencia parlamentaria en medio de un complejo escenario político y social que atraviesa a la Casa Rosada