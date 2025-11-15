El mundo del espectáculo ha estado en vilo por la relación entre La China Suárez y Mauro Icardi, una pareja cuyo inicio estuvo marcado por el escándalo público. Sin embargo, la actriz decidió poner fin al misterio que rodeaba su vínculo en el programa Otro día perdido.

Consultada por Mario Pergolini sobre la antigüedad de su conocimiento mutuo, Suárez terminó con las especulaciones. Si bien inicialmente intentó calcular la fecha diciendo "¿Tres años y medio?", rápidamente aclaró la diferencia entre el tiempo que se conocen y el tiempo de su noviazgo.

La realidad, conocida previamente solo a medias, es que China Suárez y Mauro Icardi se conocieron originalmente en septiembre de 2021. Este encuentro ocurrió cuando Wanda Nara expuso públicamente que el futbolista le había sido infiel con la actriz. Luego de aquel escándalo inicial, la pareja supuestamente cortó el contacto.

No obstante, la relación se reanudó hacia fines del año pasado, cuando Icardi ya se encontraba separado de la conductora de MasterChef.

Finalmente, la actriz no solo reveló el tiempo que se conocen, sino también un detalle crucial que el futbolista maneja mejor que ella: la fecha de aniversario. La China Suárez confesó que la fecha clave es el 29 de noviembre. Aunque admitió que no sabe si lo festejarán, ya que nunca ha sido "muy de las fechas", el misterio que rodeaba el inicio oficial de su relación ha sido levantado.

Además, Suárez brindó un detalle íntimo sobre la dinámica de la pareja. Relató el rol fundamental que cumple Icardi cada vez que ella atraviesa un "ataque de furia" y se dispone a escribir en sus redes sociales.