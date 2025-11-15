El hermetismo sobre el futuro de la relación entre La China Suárez y Mauro Icardi fue quebrado cuando la actriz visitó el programa Otro día perdido. En una entrevista donde Mario Pergolini la llevó por distintos temas, desde el rol que cumple Icardi cuando ella tiene un ataque de furia hasta la fecha de aniversario, el conductor planteó una pregunta crucial: si tenían pensado casarse.

En ese momento, Suárez frenó el diálogo que iniciaba Pergolini sobre la complejidad de los divorcios, aclarando con firmeza: “Yo no me casé, eh. Estuve a punto, pero no estoy casada con nadie”.

Cuando Pergolini deslizó que Icardi sería quien la llevaría al altar, la actriz disparó un comentario directo, un "dardo" implícito: “Se tiene que divorciar primero”. Además, reveló que el trámite está próximo a concretarse: “En unos meses le sale el divorcio”.

El misterio sobre la fecha exacta se resolvió cuando Mauro Icardi intervino en la conversación. El futbolista confirmó la información y estableció el plazo definitivo: “Primero me tengo que divorciar…en marzo de 2026 me sale”. Icardi incluso adelantó que planean festejar la finalización de ese proceso legal.

Una vez cumplido el requisito legal, la pareja podrá avanzar con sus planes. Icardi aseguró que “Después de mi divorcio vamos a empezar a planear el casamiento…”.

Cerrando el tenso momento, Suárez lanzó un último comentario con tono de ironía sobre la dificultad de las rupturas: “Es lo más importante, ponerse de acuerdo con el ex”.