En un mensaje cargado de emoción y orgullo en sus redes sociales, la bailarina y conductora Silvina Escudero rompió el silencio sobre un proyecto que mantuvo durante cuatro años: la finalización de la carrera de Locución. Este logro fue anunciado como un "logro inesperado" que la conmovió profundamente.

Escudero confesó que este camino representó una verdadera reinvención personal y profesional. A pesar de los obstáculos, la artista logró su objetivo, destacando que tuvo el coraje de volver a empezar. Ella agradeció a su "versión" que tomó esta decisión, incluso "a pesar de la edad, del poco tiempo, del exceso de trabajo y de todo a lo que dedicaba mi vida personal”.

Este nuevo título contrasta con una etapa previa de su vida académica. Años atrás, Escudero había iniciado la carrera de Veterinaria, un sueño que sostuvo por cinco intensos años de estudio, pero que debió poner en pausa definitiva debido a las exigencias de su trabajo artístico. Su participación en la temporada de Vedettísima, convocada por Carmen Barbieri, le impidió compatibilizar los estudios con la vida sobre los escenarios.

Ahora, con una "voz más firme que nunca", Silvina Escudero enfrentará la etapa final de este proceso. La artista rendirá los exámenes finales la próxima semana, y en diciembre recibirá el habilitante que certificará oficialmente su título como locutora.

Escudero cerró su revelación con una reflexión que repite junto a su hermana a sus alumnos de danza en Danzas Escudero: “Con esfuerzo, perseverancia y pasión, todo se logra en la vida”. Su presente se resume en una promesa: “Lo que viene… se construye con pasión”.