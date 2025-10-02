Un día soleado y de fiesta deportiva vivió la delegación de San Juan en la segunda jornada de los Juegos Nacionales Evita, donde sus representantes lograron doce medallas en distintas disciplinas. El deporte adaptado fue la gran bandera de la provincia, con diez preseas que reflejan el esfuerzo, la inclusión y el nivel competitivo de los atletas locales.

La natación adaptada aportó gran parte del éxito con tres medallas de oro y una de plata gracias a las actuaciones de Juan Pablo Hidalgo, ganador en 25 metros mariposa, 50 metros libres y 25 metros espalda, y de Eric Tello, que se quedó con la plateada en 25 metros espalda. En atletismo adaptado también se destacó Javier Zárate, oro en 200 metros motor categoría FT47, acompañado por Nicolás Cuello con plata en la misma prueba y Elías Merlo, bronce en salto en largo categoría FT36.

En powerlifting, Andrés Montaño se consagró campeón en la categoría hasta 54 kilos, mientras que Renzo Quiroga fue subcampeón en hasta 66 kilos. El tenis de mesa adaptado también sumó con la plata de Leonardo Herrera en Clase 8.

El deporte convencional también dijo presente. En ciclismo, Felipe Lucero se quedó con el oro en vueltas a los puntos, mientras que en atletismo Santino Mateos logró bronce en salto triple. Además, las competencias colectivas dejaron emociones: el vóleibol masculino superó 2-0 a Córdoba, el goalball ganó con contundencia 11-1 a Chubut, y en boxeo, Bruno Núñez avanzó a semifinales tras vencer al mendocino Bautista Vázquez en la categoría hasta 69 kilos.

Desde el Gobierno provincial remarcaron la importancia de los logros conseguidos. “El enorme aporte del deporte adaptado demuestra que el camino del apoyo al deporte inclusivo es el correcto”, señalaron en referencia a la política impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, que tiene como eje el fortalecimiento de estas disciplinas.

De esta manera, San Juan cerró una jornada inolvidable con doce preseas en total, ratificando que la provincia es semillero de talentos y que la inclusión en el deporte sigue abriendo caminos de integración y logros colectivos.