La búsqueda de Eva García, la mujer de 80 años desaparecida desde el domingo pasado en Puerto Madryn, tuvo este sábado el peor desenlace: su cuerpo fue encontrado sin vida en el mismo sector donde se habían concentrado los rastrillajes. La confirmación fue realizada por la Policía provincial luego de varias horas de operativo.

El hallazgo se produjo tras analizar registros de cámaras de seguridad de la zona, que mostraban a García caminando sola entre los barrios Quintas del Mirador y Solanas de la Patagonia, a varios kilómetros de su casa ubicada en Avenida Gales al 2500. Esas imágenes permitieron fijar un punto preciso para orientar la búsqueda.

Eva había sido vista por última vez durante la jornada de fuertes vientos que afectó a Puerto Madryn el domingo. La alarma se activó cuando uno de sus hijos regresó del trabajo y encontró la vivienda exactamente igual que el día anterior, según relató a Canal 12 Web Pablo Salias, amigo de la familia.

Tras confirmar la identidad de la víctima, la Fiscalía dispuso el inicio de las pericias forenses para establecer la causa de muerte y determinar la fecha aproximada en que ocurrió el fallecimiento. También se ordenó preservar la escena y realizar la recolección de indicios en el lugar del hallazgo.

Un dato relevante para la investigación es que la mujer padecía episodios de desorientación asociados a su edad y, al irse, dejó todas sus pertenencias dentro de la vivienda, incluido su documento nacional de identidad. Hasta el momento, no se difundieron hipótesis oficiales.

Los investigadores aguardan los resultados médicos para determinar si hubo participación de terceros, mientras avanzan con las pericias en la zona para reconstruir las últimas horas de García y esclarecer qué ocurrió.