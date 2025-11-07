Franco Colapinto se encuentra en Brasil preparándose para el Gran Premio de Fórmula 1. El joven subió una serie de posteos a su cuenta de Instagram este jueves 6 de noviembre, un día antes de que comenzaran las prácticas libres.

Lo que más llamó la atención fue que, en uno de los videos que compartió cabalgando en San Pablo, Colapinto usó la famosa canción de Wanda Nara, titulada O bicho vai pegar. Enseguida, la publicación se volvió viral en redes sociales y la gente no pudo evitar pensar en China Suárez.

Antes de confirmar su relación con Mauro Icardi, la China Suárez tuvo un affaire con Franco Colapinto. Si bien al principio la actriz evitó hablar del tema, una periodista los descubrió juntos en España. El romance terminó en medio de rumores de que el joven piloto se habría "asustado" por la mediatización de la vida de la actriz.

Debido a la repercusión que tuvo el posteo, Franco Colapinto debió borrarlo de su cuenta de Instagram, aunque al poco tiempo lo volvió a subir.

Colapinto, quien tiene una personalidad "muy divertida" y suele hacer chistes en público, ha tenido bromas que le han traído "algunas consecuencias" y, "probablemente, retos de parte de las escuderías". El piloto contó en sus redes sociales que tiene una persona que lo ayuda en los posteos, aunque, en este caso, se especula que la idea de usar la canción fue suya.