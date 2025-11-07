Un hombre baleó al novio de su expareja en Berisso y huyó: la víctima lucha por su vida

Un ataque por celos terminó con un hombre de 48 años internado en terapia intensiva tras recibir un disparo en Berisso. El agresor, identificado como el ex pareja de su actual novia, se encuentra prófugo junto a la mujer, quien presenció el hecho y tampoco ha sido localizada.

El incidente ocurrió durante la noche del jueves en una vivienda de la calle 30, entre 125 y 126. Según los primeros testimonios, el sospechoso irrumpió armado en la propiedad, confrontó con la víctima, le sustrajo el celular y la billetera, y antes de huir le disparó a corta distancia en el abdomen.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Larrain por personal del SAME, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. En la escena trabajó la Comisaría Tercera de Berisso, que realizó peritajes balísticos y relevó la zona en busca de cámaras de seguridad y testigos.

La causa fue caratulada como "tentativa de homicidio" y se encuentra a cargo de la UFI N° 17 de La Plata, bajo la fiscal Eugenia Di Lorenzo. Los investigadores creen que el atacante habría escapado a pie y continúan las tareas para determinar su paradero.